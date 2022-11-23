Еще одна сенсация на ЧМ-2022: японцы из бундеслиги нокаутировали Германию!

Турнир в Катаре точно войдет в историю.

Немецкая загадка

Нынешняя сборная Германии до сих пор остается загадкой. У нее даже есть две версии. Первая — это начальный этап работы Ханси Флика с победным маршем в отборочном цикле. Правда, в соперниках там значились всего лишь Армения, Лихтенштейн, Исландия, Румыния и Македония, проигрышем которой завершилась эпоха Йоахима Лева.

Второй же вариант никак не ассоциировался с определением «немецкая машина». В Лиге наций этот режим включился только в день разгрома Италии (5:2). В остальных пяти матчах — четыре ничьи и домашнее поражение от Венгрии. С такими результатами оптимизм как-то поубавился, а после травмы ожившего в сборной Вернера позитива стало еще меньше.

А как иначе, если Германия и классные центральные нападающие — почти синонимы? Герд Мюллер, Румменигге, Клинсман, Феллер, Бирхофф, Клозе... Сейчас же на всю заявку один классический центрфорвард — заявленный в пожарном порядке Мукоко, которому лишь в день открытия чемпионата исполнилось 18 лет. И, естественно, в стартовом составе дортмундского вундеркинда не было, а роль страйкера, как во времена Томаса Тухеля в «Челси», доверили Хаверцу.

Не самый, кстати, плохой вариант. В силу как универсализма футболиста, так и подбора игроков в атакующей линии. Даже в отсутствие получившего травму Сане там богатейший выбор ярких исполнителей, и Флик остановился на Мюллере, Мусиале и Гнабри. В запасе же при желании можно было обнаружить еще пару вариантов атакующих троек и персонально автора золотого гола в финале ЧМ-2014 Гетце.

Томас Мюллер и Илкай Гюндоган в матче Германия — Япония. Фото AFP

Полтайма в спячке

На бумаге немцы были способны закружить сопернику головы, однако они словно сосредоточились на предматчевой акции протеста по поводу запрета ФИФА использовать особую капитанскую повязку. Немцы как закрыли рты в момент командной фотосессии, так и промолчали до середины первого тайма.

На этом отрезке футбол в исполнении четырехкратных чемпионов мира — это низкий темп, минимум обострений и необъяснимые обрезы вроде того, что допустил в центре поля Гюндоган. И Германии еще повезло, что Маэда, вылетев на фланговую передачу Ито, отправил мяч в сетку из офсайда.

Японцы же выглядели полностью готовыми к серьезной игре. Все-таки у них один из самых опытных на турнире составов. Вдобавок ко всему сразу шесть вышедших с первых минут «синих самураев» играют в Германии или, как Сакаи, выступали там прежде. Но постепенно немцы проснулись и стали методично усиливать давление. А соперник, попав под пресс, элементарно перестал успевать перекрывать все зоны.

Принесшая успех атака — словно флешбэк из золотого сезона Флика в «Баварии», когда оборона окопавшегося у своей штрафной соперника методично расшатывалась и в какой-то момент следовал сокрушающий оборонительные порядки взрыв. В среду его направление шикарной диагональю задал умница Киммих, а выделявшийся активностью на левой бровке Раум вынудил Гонду совершить довольно глупый фол, который закончился пенальти. Гюндоган в сборной с «точки» не промахивается — он реализовал все семь своих попыток.

Футболисты сборной Японии радуются победе над Германией в матче ЧМ-2022. Фото AFP

Японская перестройка

Тренерский штаб японцев попытался перестроиться в паузе между таймами, и вместо легковесного технаря Кубо появился защитник «Арсенала» Томиясу. В результате стартовые 4-2-3-1 трансформировались в 3-4-3, однако говорить о переломе долгое время не приходилось. Напротив, немцы вроде бы поймали свою игру — не хватало лишь классного финишера, наделенного пресловутым инстинктом убийцы.

Но Гнабри пробил выше. Аналогичным получилось и направление удара Мусиалы, и за него стало немного обидно. Уж очень красивым выдался сольный рейд полузащитника, который стал самым молодым немцем на мировом чемпионате со времен турнира-1958 и сохранял это звание до появления на поле на 90-й минуте Мукоко.

Когда же в штангу попал Гюндоган, казалось, что второй гол в японские ворота — дело времени. Однако Гонда за свой «привоз» исправился по полной программе, не дав забить Хофманну и Гнабри. А легкость, с которой все давалось немцам, превратилась для фаворита в ловушку.

И если с первым убойным ударом с нескольких метров проскучавший 70 минут Нойер справился, то уже в следующей атаке вратарь отбил мяч на ногу вингеру «Фрайбурга» Доэну. И ведь не скажешь, что это было нелогично. Напротив, Хадзимэ Мориясу вчистую переиграл Флика своими заменами по ходу второго тайма, ведь в первой голевой атаке приняли участие еще два джокера — Митома и Минамино.

Тут поплыли уже немцы, причем нокдаун оказался столь серьезным, что за первым голом последовал второй. А роковая ошибка обороны получилась просто необъяснимой. Как можно было провалиться в ситуации, когда Итакура выполнял стандарт со своей половины поля? Но Раум ошибся, и заброс защитника менхенгладбахской «Боруссии» завершился убийственным ударом форварда «Бохума» Асано в ближний угол.

Германию отправили в нокаут японцы из бундеслиги. Сюжет? Сюжетище! Этот чемпионат мира точно войдет в историю. Исключительно по футбольным причинам. И это здорово.