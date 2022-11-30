Бельгийцы уничтожают себя на ЧМ. Внутренние конфликты помешают им выйти в плей-офф?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года

«Золотое поколение» занимается в Катаре совсем не тем, чем следует.

Сборная Бельгии не считалась у экспертов очевидным фаворитом чемпионата мира — она едва попала в десятку сильнейших команд поблизости с Данией. Групповой турнир показывает, что аналитики были абсолютно правы в догадках, что де Брейне и остальные топы уже мало на что способны — бельгийцы рискуют даже не выйти в плей-офф. Причем причина не только в почетном футбольном возрасте лидеров, но и в постоянных упреках друг другу.

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Когда состоится и где смотреть матч Хорватия — Бельгия

Встреча вице-чемпионов мира с бронзовыми призерами мундиаля 2018 года в России состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян. Игра пройдет 1 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 17.45 мск. Главным арбитром назначен англичанин Энтони Тэйлор.

Хорватия — Бельгия: прогноз и ставка на матч ЧМ 1 декабря 2022 года

«После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, мы не дрались с Яном Вертонгеном, — оправдывался Эден Азар. — Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня! Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке».

Это был не первый повод заподозрить, что в сборной Бельгии нездоровая атмосфера. Разжег еще после первого матча с Канадой Кевин де Брейне, который в последнее время выделяется прямолинейностью высказываний. Летом полузащитник «Манчестер Сити» негативно отозвался о Лиге наций и необходимости играть в этом турнире после клубного сезона, а теперь выпалил, что у Бельгии нет никаких шансов выиграть ЧМ: «Думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет».

Кевин де Брёйне. Фото Global Look Press

После поражения от Марокко (0:2) на рандеву с журналистами вышел Тоби Алдервейрелд, который обвинил во всех бедах игроков атаки и их скоростные возможности. А после просочился инсайд о драке Азара и Вертонгена. Более того, французские источники утверждают, что атмосфера в бельгийской раздевалке забродила уже очень давно: Куртуа и де Брейне не разговаривают уже несколько лет, конфликтуют Азар и Троссард, Лукаку и Батшуайи.

Обстановка серьезно отражается на игре: в Лиге наций бельгийцы без борьбы отдали первое место Нидерландам, а на ЧМ набрали три очка в двух встречах. Причем победу над Канадой нельзя назвать справедливой — «Кленовые листья» перебегали соперника и нанесли в два раза больше ударов по воротам. Не реализовали пенальти.

Поэтому неудивительно, что перед заключительным туром бельгийцы идут хоть и небольшими, но все же аутсайдерами битвы с Хорватией. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на победу «Шашечных» за 2.70, что приблизительно 37% вероятности исхода. Успех «Красных дьяволов» идет за 2.75 (38%), ничья — за 3.40 (25%).

Из расположения хорватов, в отличие от их будущего соперника, негативом не веет. Футболисты сосредоточены на игре, что подтверждается результатами: в первой встрече они сдержали бойкую сборную Марокко (0:0), а во второй показали силу Канаде (4:1). Вице-чемпионы мира, хотя постарели на 4.5 года так же, как и бельгийцы, шикарно развивали атаки и блестяще вспарывали свободные зоны. Модрич, Крамарич, Перишич и другие топ-игроки хорватов выглядят значительно бодрее, чем бельгийские лидеры. Это обязательно повлияет на результат их очного матча.

Прогноз от «СЭ»: Ф1(0) за 1.94.

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