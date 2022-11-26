Германия 34 года не побеждает Испанию в официальных матчах. Очередная неудача закончится вылетом с ЧМ

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Испания — Германия 27 ноября 2022 года

Результат игры с Японией намекает, что ничего хорошего немцев не ждет.

Сборная Германии наряду с Испанией была фаворитом группы E, но после поражения от Японии в первом туре команда Ханса-Дитера Флика подвисла в воздухе — теперь не все зависит от нее.

Чтобы шансы на выход из группы остались, Нойеру и компании необходимо обыграть Испанию или надеяться на поражение японцев от костариканцев — все очень запутанно.

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Когда состоится и где смотреть матч Испания — Германия

Одни из лучших сборных Европы встретятся на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур 27 ноября, стартовый свисток голландского арбитра Данни Маккели прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Испания — Германия: прогноз и ставка на матч ЧМ 27 ноября 2022 года

«Последние два турнира были не очень хорошими. Мы хотим, чтобы это больше не повторилось, — заявил перед матчем с Испанией Ханс-Дитер Флик. — Вот почему мы полностью сосредоточены на предстоящей игре. Это первый финал для нас на этом чемпионате мира. Мы сделаем все возможное».

Это может быть второй плохой турнир Германии при Флике, которого приглашали на роль спасителя после 15-летней эпохи Йоахима Лева. Осенью Германия провалила Лигу наций: набрала семь очков в группе с Италией, Англией и Венгрией. Немцы выиграли всего один из шести матчей (5:2 у «Скуадры адзурры») и четыре раза сыграли вничью.

Англия — Германия. Фото Global Look Press

Теперь у Германии подвисает выход из группы на чемпионате мира. В 2018-м немцы тоже начали с поражения — уступили с минимальным счетом Мексике (1:0). Но тогда у них в группе не было такого мощного противника, как Испания. Победить Швецию получилось на зубах (2:1), а без плей-офф Германию в последнем туре оставили южнокорейцы (0:2). Теперь же шансы на 1/8 могут быть потеряны еще до третьего матча — это произойдет, если Испания победит, а Япония наберет хотя бы одно очко с Коста-Рикой. Сомнений в этом почти нет.

Букмекерская компания БЕТСИТИ также считает, что у Испании больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 2.40, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех Германии — за 3.00 (33%).

С учетом результатов первого тура и исторической сводки шансов победить испанцев у немцев не так много. В последний раз сборная Германии обыгрывала «Красную фурию» в официальном матче еще в прошлом веке — на Евро-1988. С тех пор команды пять раз встречались на крупных турнирах (ЧМ, Евро, Лига наций), и Испания одержала три победы при двух ничьих.

В последнем матче испанцы разбили противника в клочья — в ноябре 2020-го победили 6:0. Важно, что в той игре четыре из шести мячей забили главные действующие лица команды на ЧМ в Катаре — Ферран Торрес и Альваро Мората. Голевая на счету Дани Ольмо. Сейчас Испания, по ощущениям, еще стройнее и мощнее. Кажется, немцев не ждет ничего хорошего.

Прогноз от «СЭ»: Ф1(0) за 1.77.

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