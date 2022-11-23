7:0 — Испания растерзала Коста-Рику! «Красная фурия» не пощадила легендарного вратаря-ветерана

Латиноамериканцам не помог даже Кейлор Навас.

Как по мне, довольно безвкусное словосочетание «чемпионы наших сердец» появилось во время ЧМ-2018. Но Коста-Рика завоевала этот титул четырьмя годами ранее в Бразилии. Там латиноамериканцы сначала выбрались из группы с Италией, Англией и Уругваем, потом в 1/8 финала по пенальти грохнули Грецию, а затем в серии 11-метровых все же уступили Нидерландам, когда Луи ван Гал провернул свой ставший впоследствии знаменитым трюк с заменой вратаря.

Кейлор Навас после того мундиаля перешел в «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов (2016, 2017, 2018), в каждой из которых был одним из главных творцов победы, выдавая невероятные выступления в плей-офф. Поэтому многим, даже равнодушным к Мадриду и испанскому футболу, было обидно, когда вратаря сначала посадили на лавку, а потом и вовсе выставили из «Реала» в угоду Тибо Куртуа. Не слишком красиво обошлись с ним и в «ПСЖ», где поначалу Навас выигрывал конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы, но в этом сезоне совсем не играет.

Кейлор Навас. Фото Reuters

Но сборная — это особая история. Навас в этом смысле чем-то похож на Гильермо Очоа, с которым они блеснули на ЧМ-2014. Как бы ни складывались дела в клубе, в национальной команде они всегда в полном порядке. На ЧМ-2018 Коста-Рика заняла последнее место в группе, но в том же матче с Бразилией Кейлор тащил до последнего — «Селесао» смогли пробить его только в добавленное время.

Очоа на ЧМ-2022 уже напомнил всем о своей магии, отбив пенальти от Роберта Левандовски. А вот Навасу точно не захочется вспоминать матч против Испании, где он пропустил трижды уже к исходу получаса. Причем все три удара «Красной фурии» в створ стали голевыми, пусть один и был нанесен с пенальти. Особых претензий к голкиперу нет, Навас просто не потащил. Но в том-то и дело, что для команд типа Коста-Рики критически важно, чтобы вратарь тащил.

Правда, есть вопросы и к полевым игрокам, и к тренеру Луису Суаресу. Коста-Рика выстроилась по схеме 4-4-2, при этом крайние полузащитники совсем не помогали защитникам, а кроме того, «Тикос» категорически не хватало компактности. Разрыв между средней линией и обороной был слишком велик, чем Испания с удовольствием пользовалась. Особенно показателен второй гол, когда вокруг Марко Асенсио были метры свободного пространства, а хавбеки костариканцев неспешно трусили назад.

При 0:3 начинавший матч правым хавбеком Кейшер Фуллер опустился назад, встав пятым игроком в линию обороны, плотности и компактности стало чуть больше, но исход матча был уже ясен, да и испанцы предсказуемо успокоились, почти перестав обострять.

Легкость, с которой Испания забила три за полчаса, даже удивительна. То, что они будут контролировать мяч под 80% времени и сделают под 1000 передач, было понятно изначально. Другое дело, что иногда это оборачивается матчами, как против Швеции на Евро-2020 полтора года назад, когда при всем владении не то что моменты, просто удары были редкостью. Понятно, что в первые полчаса Коста-Рика была ужасна, а потом игра по сути превратилась в товарищескую, но свежесть, с которой действовала «Красная фурия», бросилась в глаза.

Не было ни бессмысленного и безыдейного перекатывания мяча, ни засушивания игры за счет контроля, за что многие не любили великую сборную Испании на стыке 2000-2010-х. Динамика почти не терялась даже на протяжении второго тайма, когда в ворота Коста-Рики забивался один гол за другим (вот во втором тайме Навас определенно действовал не лучшим образом, и голкипера, учитывая всю его карьеру и то, чем все в итоге закончилось, даже жаль — при восьми ударах в створ ворот он пропустил семь голов).

Да, это всего лишь Коста-Рика, которая пока что определенно выглядела слабейшей командой этого чемпионата мира. Но этой победой Испания избавляет себя от лишних нервов на групповом этапе и может спокойно готовиться к матчам с Германией и Японией.