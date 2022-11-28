«Чувствую боль каждый день». Опасная травма поставила под угрозу карьеру Роналду

Португальский футболист рискует здоровьем ежедневно.

24 ноября 37-летний Криштиану отличился в матче ЧМ-2022 с Ганой (3:2) и установил историческое достижение. Нападающий стал первым игроком, забившим на пяти мировых первенствах. Уникальный рекорд, но его могло не случиться по трагическим причинам.

Накануне чемпионата мира-2014 у Роналду обнаружили хроническое заболевание колена. Врачи диагностировали форварду тендиноз — истончение сухожилий, сопровождающееся сильной болью при движении. Криштиану рекомендовали пропустить мундиаль в Бразилии и взять паузу на несколько месяцев или сезон, но он отказался и поставил под угрозу свою карьеру.

В этом материале «СЭ» расскажет про обстоятельства и подробности травмы Роналду, преследующей его до сих пор.

Учиться жить с болью

3 июня 2014-го на сайте португальской футбольной федерации появилось сообщение о наличии повреждения у Роналду: «Травма мышц задней области бедра и тендиноз левого надколенника». Футболист тренировался индивидуально по специально подобранной программе до матча группового турнира с немцами (0:4).

«Тендиноз действительно вызывает боль, тугоподвижность и отек сухожилия, — приводит слова известного доктора Дэйва Зиберта Bleacher Report. — Однако обычно он развивается постепенно в результате чрезмерных нагрузок на сустав и микронадрывов. Это не воспалительный процесс — как тендинит, — это дегенеративные изменения сухожилия. Первичное лечение включает в себя отдых, физио и другие консервативные меры, направленные на заживление повреждений. Чем больше клеточных изменений в сухожилии, тем дольше и труднее процесс заживления».

Нога Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Согласно исследованиям, примерно 80 процентов пациентов полностью выздоравливают от тендиноза за полгода, некоторым может хватить трех месяцев. Лечение должно включать в себя покой, фиксацию колена и физиотерапию. В редких случаях могут потребоваться операция или специальные инъекции.

Например, у экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля был тендиноз. Теннисист вылечил его, отдыхая на протяжении 8 месяцев (с июля 2012-го по февраль 2013 года).

Утверждают, что проблемы с коленом у Роналду появились в начале 2014-го. Медики «Реала» рекомендовали нападающему пропустить финал Лиги чемпионов и ЧМ-2014. Но португалец отказался брать передышку — в следующем сезоне-2014/15 Криштиану провел 54 матча за «Реал» и 8 игр за национальную команду.

В документальном фильме о себе Роналду признался, что живет с болью постоянно.

«Мне сказали: либо пауза на 2 или 3 месяца, либо учиться жить с болью, — говорил Криштиану. — Я могу терпеть боль, потому что думаю, что есть более серьезные вещи. Возможно, если бы я не чувствовал боли, то не был бы так хорош, как сейчас».

ЧМ-2014 усугубил его травму

Роналду поехал на чемпионат мира-2014, где сыграл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Сборная Португалии не смогла преодолеть групповой турнир ЧМ и вылетела с турнира. Позже Криштиану жалел о своем решении поехать на первенство мира в Бразилию.

«Не сомневаюсь, что чемпионат мира усугубил мою травму. Не чувствую улучшений... Наверное, я мог бы уже выздороветь. Если бы я мог вернуться назад, то не поехал бы на чемпионат мира. Чувствую боль каждый день», — говорил Роналду.

В 2014-м состоянием здоровья португальца интересовался даже Лионель Месси. По словам Роналду, с того момента отношения между ними стали еще лучше.

Лионель Месси. Фото AFP

Что изменил в себе Роналду после тендиноза?

Травма заставила Роналду еще больше полюбить тренажерный зал. По информации LaLiga Frauds, к занятиям с железом добавились ежедневные упражнения для колена по 6 часов в день (не считая общие тренировки с командой).

Еще одним важнейшим нововведением стала криотерапия. Аппарат обеспечивает температуру в минус 160 градусов, что помогает мышцам быстро восстанавливаться и укрепляет их.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Питание — решающий аспект в долгой карьере Роналду. Отказ от сладких напитков и алкоголя (иногда может выпить бокал вина) и высокобелковая диета с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей.

К полезным привычкам форварда также добавились:

· холодный душ;

· ударный пистолет для массажа мышц;

· ледяные ванны;

· особые техники сна (он даже нанял эксперта);

· протеиновые коктейли.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети

И это далеко не все полезные привычки Роналду. Более подробно прочитать об этом можно здесь.

Судя по всему, тендиноз повлиял и на игру Криштиану. Нападающий стал реже забивать со штрафных (34 гола до повреждения vs 11 после травмы). Раньше у португальца было больше удачных попыток дриблинга, забитых мячей после дальних ударов и сольных проходов.

При этом с момента травмы (2014 года) Роналду выиграл:

1) четыре трофея Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18);

2) два чемпионата Испании с «Реалом» (2011/12, 2016/17);

3) два титула серии А с «Ювентусом» (2018/19, 2019/20);

4) Евро-2016 с Португалией;

5) Лигу наций УЕФА-2018/19;

6) три «Золотых мяча» (2014, 2016, 2017);

Но при всех трудностях Роналду все еще на топ-уровне и в 37 лет является лидером своей сборной на чемпионате мира. Это можно только уважать.