«Чувствую боль каждый день». Опасная травма поставила под угрозу карьеру Роналду

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24 ноября 37-летний Криштиану отличился в матче ЧМ-2022 с Ганой (3:2) и установил историческое достижение. Нападающий стал первым игроком, забившим на пяти мировых первенствах. Уникальный рекорд, но его могло не случиться по трагическим причинам.
Накануне чемпионата мира-2014 у Роналду обнаружили хроническое заболевание колена. Врачи диагностировали форварду тендиноз — истончение сухожилий, сопровождающееся сильной болью при движении. Криштиану рекомендовали пропустить мундиаль в Бразилии и взять паузу на несколько месяцев или сезон, но он отказался и поставил под угрозу свою карьеру.
В этом материале «СЭ» расскажет про обстоятельства и подробности травмы Роналду, преследующей его до сих пор.
3 июня 2014-го на сайте португальской футбольной федерации появилось сообщение о наличии повреждения у Роналду: «Травма мышц задней области бедра и тендиноз левого надколенника». Футболист тренировался индивидуально по специально подобранной программе до матча группового турнира с немцами (0:4).
«Тендиноз действительно вызывает боль, тугоподвижность и отек сухожилия, — приводит слова известного доктора Дэйва Зиберта Bleacher Report. — Однако обычно он развивается постепенно в результате чрезмерных нагрузок на сустав и микронадрывов. Это не воспалительный процесс — как тендинит, — это дегенеративные изменения сухожилия. Первичное лечение включает в себя отдых, физио и другие консервативные меры, направленные на заживление повреждений. Чем больше клеточных изменений в сухожилии, тем дольше и труднее процесс заживления».
Согласно исследованиям, примерно 80 процентов пациентов полностью выздоравливают от тендиноза за полгода, некоторым может хватить трех месяцев. Лечение должно включать в себя покой, фиксацию колена и физиотерапию. В редких случаях могут потребоваться операция или специальные инъекции.
Например, у экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля был тендиноз. Теннисист вылечил его, отдыхая на протяжении 8 месяцев (с июля 2012-го по февраль 2013 года).
Утверждают, что проблемы с коленом у Роналду появились в начале 2014-го. Медики «Реала» рекомендовали нападающему пропустить финал Лиги чемпионов и ЧМ-2014. Но португалец отказался брать передышку — в следующем сезоне-2014/15 Криштиану провел 54 матча за «Реал» и 8 игр за национальную команду.
В документальном фильме о себе Роналду признался, что живет с болью постоянно.
«Мне сказали: либо пауза на 2 или 3 месяца, либо учиться жить с болью, — говорил Криштиану. — Я могу терпеть боль, потому что думаю, что есть более серьезные вещи. Возможно, если бы я не чувствовал боли, то не был бы так хорош, как сейчас».
Роналду поехал на чемпионат мира-2014, где сыграл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Сборная Португалии не смогла преодолеть групповой турнир ЧМ и вылетела с турнира. Позже Криштиану жалел о своем решении поехать на первенство мира в Бразилию.
«Не сомневаюсь, что чемпионат мира усугубил мою травму. Не чувствую улучшений... Наверное, я мог бы уже выздороветь. Если бы я мог вернуться назад, то не поехал бы на чемпионат мира. Чувствую боль каждый день», — говорил Роналду.
В 2014-м состоянием здоровья португальца интересовался даже Лионель Месси. По словам Роналду, с того момента отношения между ними стали еще лучше.
Травма заставила Роналду еще больше полюбить тренажерный зал. По информации LaLiga Frauds, к занятиям с железом добавились ежедневные упражнения для колена по 6 часов в день (не считая общие тренировки с командой).
Еще одним важнейшим нововведением стала криотерапия. Аппарат обеспечивает температуру в минус 160 градусов, что помогает мышцам быстро восстанавливаться и укрепляет их.
Питание — решающий аспект в долгой карьере Роналду. Отказ от сладких напитков и алкоголя (иногда может выпить бокал вина) и высокобелковая диета с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей.
К полезным привычкам форварда также добавились:
· холодный душ;
· ударный пистолет для массажа мышц;
· ледяные ванны;
· особые техники сна (он даже нанял эксперта);
· протеиновые коктейли.
И это далеко не все полезные привычки Роналду. Более подробно прочитать об этом можно здесь.
Судя по всему, тендиноз повлиял и на игру Криштиану. Нападающий стал реже забивать со штрафных (34 гола до повреждения vs 11 после травмы). Раньше у португальца было больше удачных попыток дриблинга, забитых мячей после дальних ударов и сольных проходов.
При этом с момента травмы (2014 года) Роналду выиграл:
1) четыре трофея Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18);
2) два чемпионата Испании с «Реалом» (2011/12, 2016/17);
3) два титула серии А с «Ювентусом» (2018/19, 2019/20);
4) Евро-2016 с Португалией;
5) Лигу наций УЕФА-2018/19;
6) три «Золотых мяча» (2014, 2016, 2017);
Но при всех трудностях Роналду все еще на топ-уровне и в 37 лет является лидером своей сборной на чемпионате мира. Это можно только уважать.
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.60 X 2.95 П2 3.20
|
-
-
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.50 X 4.30 П2 7.90
|
-
-
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.30
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.21 X 7.00 П2 18.0
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 3.90 X 3.50 П2 2.07
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 7.40 X 4.10 П2 1.55
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.70 X 3.50 П2 2.13
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.40 X 4.70 П2 1.44
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 28.0 X 11.0 П2 1.11
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 6.70 X 4.20 П2 1.57
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.80 П2 1.73
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 13.0 X 6.50 П2 1.26
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Ришарлисон
Бразилия
|1
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)
|
|
Альваро Мората
Испания
|2
|3 (2 + 1)