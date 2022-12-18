Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина

История из 2008 года, которая сейчас выглядит фантастической.

В 2008 году российский футбол находился на невиданном подъеме. В мае «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, в августе — Суперкубок. А в июне наша национальная команда добилась феноменального результата — вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Разумеется, в то время спрос на российских футболистов в Европе резко увеличился. И всего через неделю после легендарной победы России над Нидерландами появилась невероятная информация.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

«Зенит» меняет Аршавина на Месси?» — новость под таким шокирующим заголовком вышла в «СЭ» 28 июня. А ее текст сейчас выглядит совсем невероятным: «Сине-бело-голубые уже предложили «Барселоне» выкупить Месси за 20 миллионов евро. При этом не исключено, что ввиду интереса «Барселоны» к 27-летнему форварду Андрею Аршавину возможна большая сделка по обмену нападающими. Если «Барселона» примет условия «Зенита», то петербургский клуб должен остаться в плюсе, поскольку трансферная стоимость Аршавина на данный момент составляет не менее 25 миллионов евро».

Обменять Месси на Аршавина, да еще и получить за трансфер дополнительную сумму — с высоты сегодняшнего дня кажется, что это могла быть идеальная сделка. Но тем летом Аршавин был не просто российским топ-футболистом, а символом всего нашего спорта. «Зенит» категорически не хотел с ним расставаться.

Андрей Аршавин. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Всем известно, что в 2008 году «Барселона» интересовалась Аршавиным. Сам форвард всегда мечтал именно о каталонском клубе, но тот предлагал за зенитовца лишь 15 миллионов евро. Сине-бело-голубые отказались продавать своего лидера, посчитав предложение низким. А в ответ отправили факс с альтернативным предложением — о приобретении Месси.

Эту информацию подтвердил и тогдашний директор «Зенита» по связям с общественностью Алексей Блинов. Он заявил, что обладатели Кубка УЕФА направили в «Барселону» запрос о приобретении Месси и о том, что «Зенит» готов вести переговоры относительно аргентинца. При этом в официальном факсе петербургский клуб не указывал никаких сумм, а лишь интересовался возможностью покупки Месси. Советник президента «Зенита» Константин Сарсания тоже подтвердил, что клуб нацелен на Лео.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Как вы догадались, «Барселона» согласием не ответила. Предложений по Аршавину от нее также больше не поступало. Позже нападающий с грустью вспоминал: «Барселона» явно хотела подсуетиться и приобрести неплохой товар по приемлемой цене. Я это понимал, поэтому согласился с решением «Зенита» и не стал вступать в какую-либо полемику с клубом. Хотя дальнейшее развитие событий на трансферном рынке показало, что цена была не такой уж и маленькой. Если Роналдиньо стоит 18 миллионов евро, то о чем можно говорить?»

Через полгода Аршавин перейдет в «Арсенал» за 16,5 миллиона евро, а Месси останется в «Барселоне» до 2021 года. Строго говоря, у «Зенита» даже после официального запроса шансов купить Лео не было. Это напоминало тактический ход, подчеркивающий статус того «Зенита». В 2020 году Блинов вспоминал в интервью «Фонтанке»: «Думаю, что это могло возникнуть где-то в процессе простого разговора: они хотят у нас забрать Аршавина, а мы у них тогда заберем Месси. А потом это уже превратилось в «а давайте мы поговорим об этом серьезно». Заявив о желании купить Месси, «Зенит» тогда как бы поднял себя на этаж выше. Мы таким образом заявили, что можем вести диалог с топ-клубами наравне. Хотя я не исключаю, что тренерский штаб и руководство реально располагали желанием купить Месси. Но если говорить об этом только как о пиаре, то ход был сделан достойно. Мы привлекли к себе внимание. Если мы об этом вспоминаем много лет спустя, значит, мы все сделали правильно».