«Делал уколы в ноги каждый вечер». Как Месси боролся с дефицитом гормона роста

Хроники лечения.

В январе 1997 года в клинику доктора Диего Шварцштейна в Росарио пришел необычный запрос. Футбольный клуб «Ньюэллс Олд Бойз» просил провести осмотр 11-летнего парнишки из детской команды. Мальчик по имени Лионель перестал расти — его рост застрял на 132 сантиметрах, а вес составлял 30 килограммов. Ничего критичного, от сверстников в развитии Лионель отставал на год, но подстраховаться стоило. Тем более мальчик сильно выделялся на фоне остальных удивительным талантом.

Шварцштейн был одним из самых престижных эндокринологов Росарио, потому консультировал медперсонал клуба на регулярной основе. Был созван врачебный консилиум, на котором после окончания обследования установили — у Лионеля Месси дефицит гормона роста (GHD). Из-за н еспособности передней доли гипофиза мозга вырабатывать достаточное количество гормона его организм с трудом наращивал жир, мышцы и кости тела. Так Месси стал пациентом Диего Шварцштейна, который лично следил за будущей звездой.

«В те годы я работал рядом с «Ньюэллс», потому они регулярно присылали ко мне пациентов, — вспоминает Шварцштейн. — Среди них хватало мальчиков с возможными эндокринологическими проблемами. Одним из них был Лионель Месси. Помню, Лео спросил меня, сможет ли он вырасти достаточно, чтобы стать лучшим футболистом. Я сказал ему: «Не знаю, станешь ли ты лучше Марадоны, но ты точно будешь выше его». И оказался прав — Месси вырос до 169 сантиметров, рост Марадоны был 167».

Лионель Месси в детстве. Фото Соцсети

Каждый день Месси делали инъекцию 75 микрограмм левотироксина, но для Лео это быстро превратилось в обычный ежедневный ритуал.

«Несколько лет я делал инъекции в ноги один раз каждый вечер, — вспоминает аргентинец. — Это не производило на меня впечатления. Сначала уколы делали родители, потом научился сам. Игла была маленькой, так что было небольно. Для меня это быстро стало рутиной».

Лео оставался под контролем доктора Шварцштейна до января 2001 года. К тому моменту наметилась положительная динамика — Месси вырос до 148 сантиметров, но это был промежуточный этап. Аргентину накрыл экономический кризис, отец Лео Хорхе потерял работу. Отменили и страховые, которыми оплачивалось лечение Месси. К слову, очень недешевое — каждый месяц требовалось 900 долларов только на лекарства. Потянуть такую сумму многодетная семья из Росарио не могла.

«Дело не в том, что что-то случилось бы с его здоровьем, потому что отказ от инъекций в середине срока не оставляет последствий. Но его рост в итоге оказался бы куда ниже нынешнего», — поясняет доктор Шварцштейн.

Лионель Месси (слева) в детстве. Фото Соцсети

Первым делом Хорхе Месси обратился в «Ньюэллс» с просьбой оплатить оставшиеся 30% лечения. Но клуб тоже как мог справлялся с последствиями кризиса, потому был готов предложить только 300 песо в месяц, и близко не ту сумму, которая была нужна. Хорхе повез сына в столицу, где Лео впечатлил селекционеров «Ривер Плейт», но даже тут 900 долларов в месяц на лечение 13-летнего подростка показались чересчур завышенной суммой.

Помог случай. О таланте Месси уже говорили в кулуарах, потому один предприниматель из Росарио рассказал о мальчике Жозепу Марии Мингелье, скауту «Барселоны». Именно он за свои деньги купил Лионелю и всей его семье билеты в Испанию и снимал им жилье. Месси сразу впечатлил местных селекционеров. Чтобы успокоить семью, советник президента «Барсы» Карлес Решак подписал временное соглашение прямо в ресторане, где гарантировалось, что с Лионелем подпишут юношеский контракт. Эта салфетка — один из самых главных экспонатов музея на «Камп Ноу». Само собой, расходы на лечение клуб также взял на себя.

Так совпало, что задолго до этого доктор Шварцштейн жил и практиковал в Каталонии. Потому, как только стало известно, что Месси уезжает в Испанию, свел семью со своими знакомыми в городе и отправил в «Барселону» подробный отчет по лечению. Лионель в итоге дорос до 169 сантиметров, а в клубе вскоре заменили инъекции на физические упражнения и диету. Все-таки гормон роста считается допингом, потому употреблять его профессиональным спортсменам можно только до 18 лет и исключительно по медицинской рекомендации.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

«Мне было нетрудно переехать в «Барселону», потому что я знал, что должен это сделать, — вспоминает Месси. — Нужны были деньги на лекарства, чтобы помочь мне расти, и «Барселона» была единственным клубом, который согласился на это. Я быстро адаптировался в Испании, а вот моя семья нет, братья и сестры хотели вернуться и в итоге сделали это. Помню, мы остались наедине с отцом и он спросил, что делать теперь. Я ответил, что хочу остаться».

В 17 лет Месси дебютирует за первую команду «Барселоны» и вскоре поведет клуб к самой успешной эпохе в его истории. Но благодарность за помощь Лео пронесет через всю карьеру и покинет «Барсу», когда не останется другого выбора.

«Если сейчас вы спросите его, была ли необходимость делать уколы каждый день худшим моментом его жизни, уверен, он ответит отрицательно, — говорит Диего Шварцштейн. — Скорее он скажет, что гораздо хуже было покинуть родной район, быть разлученным с семьей и пропускать матчи из-за лечения. Лео не является ни моим учеником, ни моим протеже, но я чувствую себя частью его истории».