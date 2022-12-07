Супруга Месси — образец идеальной жены: красива, верна мужу и нянчится с детьми

Семья Лионеля Месси поддерживает капитана сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

Антонелла Рокуццо в Катаре популярна не меньше своего знаменитого мужа — капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Фотокорреспонденты наблюдают за поведением супруги звезды мирового футбола. После поражения аргентинцев в первом туре от Саудовской Аравиии (1:2) Антонелла грустила на стадионе.

В Катаре сейчас вся семья в сборе. Папа — на поле, мама и три сына Месси: Чиро, Матео и Тьяго (слева направо) — болеют за папу на трибуне. Месси признался после первого матча: Матео так расстроился поражением Аргентины, что ушел со стадиона в слезах.

Успокоил брата старший сын Месси — Тьяго, которому в ноябре исполнилось десять лет.

Имя первенца на левой ноге Лионеля Месси.

Когда Антонелла молилась за мужа в матче 1/8 финала между Аргентиной и Австралией, фотокорреспондентов привлекли внимание две татушки на ее ладонях — «Тьяго» и «Матео».

Лионель и Антонелла знакомы с самого раннего детства. Но романтические отношения у пары начались после 2007 года.

Свадьбу молодые сыграли только в 2017 году, когда у них уже было двое мальчишек.

Семья — опора для лидера аргентинской команды. Лео ни разу не был замечен в интрижках на стороне. Наоборот, посвящает каждую свободную минуту своей любимой. Не исключение и ЧМ-2022.

На чемпионат мира в Катар приехали не только супруга и дети Месси. Поддерживает сына Селия Мария Куччиттини — мама футболиста.

В футболке сборной Аргентины болеет за Лионеля и его отец — Хорхе Орасио Месси с десятым номером на спине.

Семейство Месси вместе с многочисленными болельщиками сборной очень надеются, что в Катаре Аргентина и ее капитан станут чемпионами мира.