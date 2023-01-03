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Сегодня, 14:15

Главные мемы года: жест немцев на ЧМ, брошенный кот и Месси в образе Гарри Поттера

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
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Самое запоминающееся — в итоговой подборке «СЭ».

Начнем с главного события в мировом футболе за весь 2022 год — победы сборной Аргентины на чемпионате мира. Месси, который поднимал чемпионский кубок в национальной катарской накидке бишт, стал поводом для мема — его сравнили с Гарри Поттером. Действительно похоже на волшебную мантию.

Мемы.

Обыграли и скандальный выход на поле после финального свистка известного турецкого повара Нусрета Гекче. Salt Bae не дает покоя новому чемпиону мира.

Мемы.

Вирусная шахматная дуэль Месси и Роналду превратилась в грустное застолье.

Мемы.
Мемы.

Новая версия японского флага после гола сборной Японии в ворота Германии на ЧМ в Катаре — все решили миллиметры.

Мемы.
Мемы.

Индивидуальные награды на ЧМ в параллельной вселенной.

Мемы.

Котик, которого на пресс-конференции выбросил пресс-атташе сборной Бразилии, не мог не стать героем мемов. Многие еще до матча надеялись, что Хорватия выбьет селесау с турнира, чтобы запостить такую картинку.

Мемы.

Сборная Германии устроила, пожалуй, самую резонансную акцию в этом году. Многие уверены, что это чуть ли не главная причина бесславного вылета бундестим с мундиаля. Естественно, ее обсмеяли на все лады.

Мемы.
Мемы.
Мемы.

Японские болельщики вывели жест немцев в тренды соцсетей.

Мемы.

Возвращаемся к клубному футболу. Главная новость зимы — переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср». В арабской стране логично использовать новое празднование.

Мемы.

А вот тактика «Реала» по ходу победной кампании в Лиге чемпионов. Главное — работала безотказно.

Мемы.

Эпичное фото Карло Анчелотти с сигарой — главный хайлайт мая прошлого года. Ниже — Карло и его пепельницы.

Мемы.

Хвича Кварацхелия после перехода в «Наполи» заявил о себе, но произношение его фамилии в Европе — целый квест, похожий на абракадабру для подключения Wi-Fi. «Пароль на задней стороне роутера».

Мемы.

Новый логотип «Барселоны» после очередного вылета из ЛЧ в Лигу Европы.

Мемы.

Трансферы «МЮ» из «Реала» напоминают переезд легенд мадридцев в дом престарелых.

Мемы.

Вот так Паоло Дибалу встретили в Риме после перехода в «Рому». Позавидуют президенты США.

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А вот так фанаты «Ман Сити» увидели трансфер Джека Грилиша.

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Лучшая передача Зидана в истории — вручение «Золотого мяча» Кариму Бензема.

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А так фанаты «Рубина» теперь реагируют на Леонида Слуцкого, с которым клуб вылетел в ФНЛ.

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Презентация нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля перед сезоном.

Мемы.

Ну и главный спартаковский мем осени — актер Дмитрий Назаров проводит ритуал, который помогает «Спартаку» выиграть в дерби.

Мемы.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Хвича Кварацхелия
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Германии по футболу
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