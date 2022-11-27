Длинноногая израильская модель приехала в Катар поддержать вратаря Бельгии: как выглядит подруга Тибо Куртуа

Показываем и рассказываем красивую историю любви голкипера сборной Бельгии и «Реала» и его невесты, модели Мишель Герциг.

Чемпионат мира по футболу мероприятие серьезное, ответственное и не быстрое. Если есть возможность не расставаться с любимыми надолго, жены и подруги игроков приезжают в качестве болельщиц.

Популярная израильская модель Мишель Герциг прибыла в Катар поддержать любимого.

Вратарь сборной Бельгии и «Реала» сделал Мишель предложение после победы в финале Лиги чемпионов.

На стадионе в Париже в тот день присутствовала вся семья Тибо Куртуа — родители, сестра-волейболистка.

Молодые люди познакомились в соцсетях. Тибо Куртуа после тяжелого развода с Мартой Домингес долгое время оставался один. Случайно увидев снимки Мишель, он написал ей в комментариях.

Герциг обожает футбол и сразу поняла, от кого получила комплимент. Завязалась переписка, и молодые люди стали встречаться.

Вратаря сборной Бельгии поймет каждый мужчина. Мишель Герциг — настоящая красотка.

Неслучайно она модель самых модных брендов.

Невеста Куртуа старается не пропускать матчи любимого.

На октябрьской церемонии вручения премии «Золотой мяч» в Париже пара предстала в шикарных вечерних костюмах.

Во время первого матча сборной Бельгии на ЧМ в Катаре Мишель следила за игрой своего жениха с помощью камеры смартфона. Она рассказала журналистам, что собирает записи с играми Куртуа и часто выкладывает видео в соцсети.

После победы над сборной Канады Мишель наградила своего возлюбленного страстным поцелуем. Молодые люди готовятся к свадьбе, которая должна состояться после чемпионата мира.