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Сегодня, 15:45

Длинноногая израильская модель приехала в Катар поддержать вратаря Бельгии: как выглядит подруга Тибо Куртуа

Отдел фото «СЭ»
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Показываем и рассказываем красивую историю любви голкипера сборной Бельгии и «Реала» и его невесты, модели Мишель Герциг.

Чемпионат мира по футболу мероприятие серьезное, ответственное и не быстрое. Если есть возможность не расставаться с любимыми надолго, жены и подруги игроков приезжают в качестве болельщиц.

Популярная израильская модель Мишель Герциг прибыла в Катар поддержать любимого.

Мишель Герциг (в центре) на матче сборных Бельгии и Канады в Катаре. Фото AFP

Вратарь сборной Бельгии и «Реала» сделал Мишель предложение после победы в финале Лиги чемпионов.

Мишель Герциг и Тибо Куртуа после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов. 29 мая 2022 года. Фото Global Look Press

На стадионе в Париже в тот день присутствовала вся семья Тибо Куртуа — родители, сестра-волейболистка.

Семья Куртуа и Мишель Герциг. Фото Global Look Press

Молодые люди познакомились в соцсетях. Тибо Куртуа после тяжелого развода с Мартой Домингес долгое время оставался один. Случайно увидев снимки Мишель, он написал ей в комментариях.

Мишель Герциг. Фото Соцсети
Мишель Герциг. Фото Соцсети
Мишель Герциг. Фото Соцсети

Герциг обожает футбол и сразу поняла, от кого получила комплимент. Завязалась переписка, и молодые люди стали встречаться.

Мишель Герциг и Тибо Куртуа. Фото Global Look Press

Вратаря сборной Бельгии поймет каждый мужчина. Мишель Герциг — настоящая красотка.

Мишель Герциг. Фото Global Look Press

Неслучайно она модель самых модных брендов.

Мишель Герциг. Фото AFP

Невеста Куртуа старается не пропускать матчи любимого.

Мишель Герциг на футболе. Фото Global Look Press

На октябрьской церемонии вручения премии «Золотой мяч» в Париже пара предстала в шикарных вечерних костюмах.

Тибо Куртуа и Мишель Герциг в Париже. Фото Global Look Press

Во время первого матча сборной Бельгии на ЧМ в Катаре Мишель следила за игрой своего жениха с помощью камеры смартфона. Она рассказала журналистам, что собирает записи с играми Куртуа и часто выкладывает видео в соцсети.

Мишель Герциг показывает видео игры своего жениха. Фото Global Look Press

После победы над сборной Канады Мишель наградила своего возлюбленного страстным поцелуем. Молодые люди готовятся к свадьбе, которая должна состояться после чемпионата мира.

Тибо Куртуа и Мишель Герциг после матча Бельгия — Канада. Фото Global Look Press

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Тибо Куртуа
Чемпионат мира по футболу
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Сборная Бельгии по футболу
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