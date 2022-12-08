Стройность Нидерландов против одиночества Месси. Кто прорвется в полуфинал чемпионата мира?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Лео из последних сил тянет «Альбиселесту» в финал.

Аргентина могла паковать чемоданы уже после второго тура группового этапа ЧМ, но теперь эта команда уже в четвертьфинале. И может пройти еще дальше, ведь на пути у нее не зубастые Франция или Бразилия, а Нидерланды Луи ван Гала.

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Когда состоится и где смотреть матч Нидерланды — Аргентина

Игра пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле 9 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Обслужит встречу арбитр из Испании Антонио Матеу Лаос.

Нидерланды — Аргентина: прогноз и ставка на матч ЧМ 9 декабря 2022 года

Сборная Аргентины дошла до четвертьфинала ЧМ, но это до сих пор не та мощная команда, которая шумела в Южной Америке последний год. «Альбиселеста» сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2), провела тяжелый матч с Мексикой (2:0) и вроде бы пошла на поправку с Польшей (2:0) — латиноамериканцы бодро атаковали, создали массу моментов и ничего не позволили сопернику.

Однако встреча с Австралией в 1/8 показала, что у Месси и компании все еще есть проблемы. Слабейшая команда плей-офф едва не заставила Аргентину играть овертаймы со счета 0:2. Сильная «Альбиселеста» добила бы противника еще в середине второго тайма, а нынешняя в последние минуты чуть ли несваливалась на отбой.

Счастье, что в команде есть вратарь по фамилии Мартинес — без него одному из фаворитов было бы тяжело. Но дальше также будет трудно без реализации, а она у команды на очень низком уровне: кроме Месси и, может быть, Альвареса никто не в силах прицельно ударить по воротам.

У Нидерландов, в отличие от Аргентины, ярко выраженного лидера вроде Месси нет. Но в этом кроется сила команды Луи ван Гала — в ней все друг перед другом, а не все за лидером. Проявляют себя и Коди Гакпо, и Мемфис Депай, и Дейли Блинд, и Дензел Думфрис.

Особых вопросов нет и к защитникам — они играют достаточно компактно и немного позволяют соперникам. Оба мяча, которые голландцы пропустили на турнире, случились в результате рикошетов и странных прострелов. Вероятно, только они и магия Месси могут помочь Аргентине победить.

Мемфис Депай. Фото Global Look Press

При этом аналитики букмекерской компании считают фаворитом именно «Альбиселесту». На их победу можно поставить за 2.26, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Нидерландов — за 3.70 (25%).

Для Аргентины это будет первый матч на турнире против универсального соперника — который может одинаково успешно играть и от обороны, и в атаке. И у которого есть достаточно исполнителей, которые не станут транжирить моменты — как это делает Лаутаро.

Прогноз от «СЭ»: Нидерланды выйдут в 1/2 за 2.43.

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