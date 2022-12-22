«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной

Рубрика «Спросите у Романцева».

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

«Мбаппе 24 года — у него все только начинается!»

Геннадий Брагин: — Олег Иванович, за кого болели в финале чемпионата мира? И чей тренерский стиль вам ближе — Скалони или Дешама?

— Уверен, что финал в Катаре войдет в историю чемпионатов мира. В нем сошлись абсолютно равные соперники. Выиграй Франция, вряд ли бы кто-то посчитал, что она не заслужила. Да, у Дешама больше классных исполнителей: Жиру, Гризманн, Мбаппе. Но у Аргентины есть Месси — на сегодняшний день футболист № 1. И это перевешивало все остальные факторы! Потому и болел за него — за то, чтобы наконец-то сбылась мечта этого потрясающего игрока без недостатков. И он выстрадал эту победу. А миллионы людей по всему миру получили захватывающий боевик с космическим уровнем футбола. Но тот, который показала Аргентина, — разумный по содержанию и огненный по эмоциям, пожалуй, мне ближе.

Виктор Рогов: — В первом тайме аргентинцы полностью владели инициативой. Французы намеренно сыграли вторым номером?

— Не верю, что Дешам пошел на то, чтобы действовать от обороны. С таким составом можно диктовать условия любому сопернику. Просто за счет контроля мяча и правильной расстановки на всех участках поля аргентинцы навязали свою игру. И провоцировали Францию на ошибки. Две из них и привели к голам Месси и Ди Марии.

Григорий Быстров: — Что позволило Франции перевернуть игру во втором тайме? Это исключительно заслуга Мбаппе?

— В большей степени. Не знаю, почему Килиан был так пассивен в первой половине матча. Но после перерыва он напоминал ураган, сметающий все на своем пути. Думаю, в действиях аргентинцев сказалась усталость после проведенного на пределе первого тайма. Плюс, ведя в счете, ты невольно начинаешь играть на удержание преимущества. Хотя у Макаллистера с Месси было несколько неплохих моментов, но спасал Льорис. Все остальное время французы действовали так, что могли победить в финале.

Сергей Дробыш: — После победы на ЧМ Месси можно сравнивать с Марадоной?

— Месси уже вошел в число великих футболистов и занял место рядом с Пеле и Марадоной. Безусловно, он стержень сборной Аргентины. Но ведь Лео и до этого был в команде, но лишь в Катаре стал чемпионом мира. Так что говорить о том, что это заслуга одного Месси, было бы не совсем верно.

Марадону отличало то, что он был мужиком с железным характером, настоящим хозяином раздевалки. В 80-м, когда мы играли против Аргентины, Диего было 20 лет и он только что победил на молодежном чемпионате мира. Уже тогда в нем просматривались игровая мощь и лидерские качества, которые он сохранил до своего последнего дня в футболе. Думаю, что в этом компоненте Месси ему уступает. В остальном же они оба — великие игроки. И нынешний Лео наверняка понравился бы Диего!

Орест Игнатов: — После ухода Месси место лучшего игрока мира займет Мбаппе?

— У него все для этого есть: фантастическая стартовая скорость, техника, потрясающее голевое чутье и поставленный удар. Вспомните его второй гол в финале! Ему 24 года — все только начинается!

«Футбол не обманешь: хотели поляки пролезть на ЧМ через задний проход — и так в нем и остались»

Борис Рогов: — Станислав Черчесов сказал, что для него одной из главных неожиданностей ЧМ стал перевод в запас Португалии Роналду. Вас это тоже удивило? И случалось вам, Олег Иванович, когда-нибудь менять ведущего игрока на дебютанта?

— Я бы не пошел на такую замену. Прежде всего потому, что Роналду — из тех, кто за счет непредсказуемости и невероятного чутья способен в одиночку решить судьбу любого матча. Именно поэтому Криштиану, как и Месси с Марадоной, принадлежит к касте неприкасаемых. Для звезд такой величины в футболе существуют свои неписаные законы, согласно которым на поле к ним следует относиться предельно уважительно. Нельзя грубить, атаковать сзади, бить локтем в лицо. И еще одно обязательное условие — если они здоровы, то место в составе им должно быть гарантировано. Сантуш отступил от этого правила. В матче против Швейцарии он угадал — это сработало. А с Марокко — пролетел. Возможно, тренер пошел на такой рискованный шаг из-за личных разногласий с Роналду, о которых мы не знаем.

Дмитрий Одинцов: — Согласны ли вы с тем, что одной из причин провала сборной Германии стало стремление использовать ЧМ в качестве политических акций?

— Чемпионат мира хорош тем, что расставляет все по своим местам. Футбол не обманешь! Вот хотели поляки пролезть в Катар через задний проход — и так в нем и остались. А зачем приезжала Германия — бороться с соперниками или играть в политику, продвигая сомнительные европейские ценности? На таких турнирах надо отдаваться только футболу: он и на первом месте, и на втором, и на третьем. По-другому быть не может. А тех, кто забывает об этом, футбол наказывает.

Футболисты сборной Германии закрывают рты на командном фото перед матчем с Японией. Фото Reuters

В связи с этим мне вспоминается история с игроком «Рубина» Лисаковичем, который, забив гол, побежал к скамейке запасных делать селфи с товарищами. В итоге тот матч казанцы проиграли, а потом еще и вылетели из премьер-лиги. Совпадение? Возможно. Но я консервативен и считаю, что так относиться к футболу нельзя — он этого не прощает.

Так что после четвертьфинала ЧМ борьбу продолжили не просто сильнейшие команды, но и самые достойные, среди которых я бы особенно выделил сборную Марокко. Она буквально ослепила всех — в первую очередь за счет уважения и преданности к игре.

Федор Гурин: — Правы ли те, кто считает, что Бразилия вылетела с ЧМ, потому что отступила от своей игры и после гола Хорватии стала играть по счету?

— Как тут не вспомнить древнюю восточную мудрость: от хитрости не устают — от нее гибнут! Бразилия начала турнир с яркой и уверенной победы над Сербией, затем одолела Швейцарию. И вдруг случилась странная осечка с Камеруном. Звонок! Но разгром Южной Кореи с феерическим по красоте голом Ришарлисона и танцами после каждого забитого мяча, видимо, вскружил голову Неймару и его партнерам. Плюс все же заранее отдавали им золото ЧМ. Жизнь удалась! Но суровых хорватских мужиков такие разговоры только разозлили и сделали сильнее. Бразилия этого не учла. И, поведя в счете, решила, что уже победила.

Григорий Шальнов: — Лучший розыгрыш штрафного на ЧМ-2022 исполнили Нидерланды. У вас есть объяснение, почему Аргентина оказалась к нему не готова?

— Скорее всего, сработала ставка на неожиданность. Ведь в 99 случаях из 100 с этого места пробили бы по воротам. Думаю, это находка мудрого ван Гала — и она не раз обкатывалась на тренировках. Браво, тренер!

«Ненавижу серии пенальти!»

Василий Чумаков: — Для многих тренеров пенальти — особый стресс. Например, Владимир Федотов в эти моменты отворачивается от поля. А как вы себя вели во время 11-метровых?

— Я ненавижу послематчевые пенальти! Это невероятное испытание для всех — тренера, игроков, болельщиков. Кто-то из ребят не забил — ты начинаешь корить себя: значит, что-то просмотрел в работе, упустил... Для футболиста неудачно исполненный 11-метровый может стать серьезным ударом. История Смолова — лишнее подтверждение. Вспомните, сколько Федор потом приходил в себя! Такое напряжение не выдерживают даже игроки с мировым именем. Помню, как на чемпионате мира в США дрогнул даже Роберто Баджо.

Отворачивался ли я, когда пенальти били мои ребята? Сразу и не вспомнишь... Кажется, это было в матче с «Наполи» в «Лужниках». Когда увидел, как уверенно забил Карпин, то решил — выиграем! А дальше уже не смотрел. И повернулся к полю лишь в тот момент, когда взревели трибуны, празднуя последний гол Мостового. Правда, Сашка потом признался, что вратарь почти достал...

Федор Смолов не смог реализовать послематчевый пенальти в матче с Хорватией на ЧМ-2018. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Артем Горовой: — Можно ли объяснить четвертое место сборной Марокко со скромным составом прогрессом всего африканского футбола?

— А кто сказал, что у марокканцев скромный состав? Их футболисты играют за «ПСЖ», «Вест Хэм», «Баварию», «Фиорентину», «Марсель», «Челси», «Севилью» и «Сампдорию» — это клубы с именем и большими традициями. Причем игроки сборной Марокко там не на последних ролях. Хакими вообще стоит 65 миллионов евро! Думаю, после Катара подскочит цена и на форварда «Севильи» Эн-Несири, который забил победный мяч Испании. Мне он запомнился еще и по голам «Краснодару». А что творил в серии пенальти с Испанией Буну!

Так что говорить, что это скромная команда, можно только по старинке... Помню, как в 1977 году «Спартак» ездил в Марокко на матч против их сборной. И без особого напряжения победил 4:0 — благодаря голам Гаврилова, Павленко и Булгакова.

А сейчас у Марокко мощная и современная команда, где подобраны игроки с характерами настоящих бойцов. Видно, что они любят свою сборную, а не себя в ней. Вот чему следует поучиться Германии.

«Верю, что это не закат Роналду»

Сергей Гурин: — Станислав Черчесов связал спад в игре Роналду в Катаре с тем, что он был больше сосредоточен на личных достижениях, чем на командных. Согласны с этим?

— Только отчасти. Амбициозность и стремление быть лучшим — не худшие черты характера футболиста. Именно они помогают выйти на топ-уровень.

Когда Роналду в порядке, ему прощают все. Но стоит потерять чутье и упустить игровую нить — его тут же критикуют.

Верю, что это не закат великого мастера. И что его слезы — не проявление слабости, а досада на самого себя из-за того, что в Катаре он был не тем Криштиану, которого все знают. Роналду — личность. Не спешите его «хоронить». Уверен, что и в 37 лет он сможет заиграть в тот футбол, благодаря которому стал мировой звездой.

Валентин Горюнов: — Сейчас активно обсуждается возможность перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию, которую Вячеслав Колосков назвал «болотом» и «дорогой в один конец». Ваши позиции совпадают?

— Ну, насчет «болота», думаю, Вячеслав Иванович погорячился. Но то, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно. И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика. Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед. Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА.

Игорь Скворцов: — В декабре исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного комментатора и гордости «Спартака» Николая Озерова. Какое у вас главное воспоминание о Николе Николаевиче?

— Горжусь, что судьба подарила мне встречу с этим удивительным человеком. Актер, теннисист, комментатор — и все делал на высшем уровне! А каким обаянием он обладал, как умел расположить к себе любого, с кем общался не только на телеэкране или у микрофона, но и в жизни. Это поразило уже при первой нашей встрече. Со мной, еще совсем молодым парнем, приехавшим из далекого Красноярска в великий «Спартак», Николай Николаевич разговаривал так, словно мы были знакомы не один год. Спрашивал, как мне на новом месте, как Москва, интересовался делами в команде. А расставаясь, тепло улыбнулся и пожелал удачи. Мог ли я мечтать, что получу такое незабываемое напутствие от легенды!

До сих пор не забываются и его яркие и эмоциональные репортажи, в которых главными всегда были люди, которые творили игру. Именно за это Николай Николаевич и сам был любим огромной армией болельщиков, независимо от клубных пристрастий. Народ знал о его огромной любви к «Спартаку», но она никогда не проявлялась в репортажах, которые Озеров вел предельно объективно и корректно. И даже во время исторической хоккейной серии с канадцами, когда грубость соперников стала зашкаливать, он в сердцах лишь бросил в эфир эпохальную фразу: «Такой хоккей нам не нужен!»

Это был человек-эпоха.

Светлая память вам, дорогой Николай Николаевич...

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!