Биография Педри: талант с Канар и борец за экологию покорил Испанию в клубе мечты

История перспективного футболиста.

Педри (Педро Гонсалес Лопес)

Дата рождения: 25 ноября 2002 года

Место рождения: Тегесте (Испания)

Вид спорта: футбол

Амплуа: полузащитник

Рост: 174 см

Игровой номер: 8

Команда: «Барселона»

Детские годы и юность Педри

Педри родился 25 ноября 2002 года на Канарских островах в Тегесте. В семье Гонсалес Лопес — второй ребенок, у него есть старший брат Фернандо. Родители и дедушка звездного футболиста — большие поклонники «Барселоны». Их дом украшен символикой любимого клуба, они даже едят из сине-гранатовой посуды.

Ребенком Педри вместе со сверстниками играл на улице в футбол и мечтал стать известным. Его кумирами были Андрес Иньеста и Микаэль Лаудруп.

В девять лет отец отдал младшего сына в местную футбольную академию. Вскоре Педри начал играть за молодежную команду «Тегесте», а в 2015 году получил приглашение от «Хувентуд Лагуна», где провел три года.

В 15 лет полузащитник получил отказ на просмотре в академии «Тенерифе» из-за субтильного телосложения. Но Хосе Мель Перес, который тогда возглавлял «Лас-Пальмас», разглядел талант в юноше и предложил место в футбольной академии. Уже через год молодой игрок заключил свой первый профессиональный контракт .

Дебют Педри в основе «Лас-Пальмаса» состоялся 18 августа 2019 года в игре против «Уэски». Через месяц он забил свой первый мяч в сегунде — «Спортингу» из Хихона. Так он стал самым молодым автором гола в истории команды — в 16 лет, 9 месяцев и 23 дня. В сезоне полузащитник сделал 7 результативных передач, войдя в топ-5 лучших игроков лиги по этому показателю.

Педри в «Барселоне». Фото Global Look Press

Футбольная карьера Педри: клубы и сборная

«Барселона»

Педри в сегунде сразу начал блистать и привлекать к себе внимание топовых клубов, среди которых были «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона». Мадридский гранд позвал его на просмотр, однако там за неделю не убедились в том, что у юноши есть большой талант. Зато его разглядела «Барселона», предложившая сделку, согласно которой полузащитник должен был еще год провести в «Лас-Пальмасе», а затем присоединиться к сине-гранатовым. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. «Я провел неделю тренировок в системе «Реала», но они сказали мне, что я не показал достаточный уровень. Меня привели в офис и сообщили об этом. Это послужило мне мотивацией. Что я могу сказать тем, кто отверг меня? Благодарю вас, потому что теперь я в команде, которую всегда любил. Даже сковородка дома у меня была с эмблемой «Барсы», — вспоминал Педри. Новичок дебютировал в каталонском клубе 27 сентября 2020 года в матче ла лиги против «Вильярреала». Тогда он на 70-й минуте заменил Филипе Коутиньо. Успешным получилась и дебютная встреча в Лиге чемпионов — 20 октября 2020-го Педри забил первый гол за «Барсу» и оформил результативную передачу в матче группового этапа в ворота «Ференцвароша». В том сезоне юный футболист провел 72 матча — за «Барсу», первую и олимпийскую сборную Испании. 28 января 2023 года Педри провел сотый матч в сине-гранатовой футболке. С «Барселоной» футболист выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. В 2021-м получил награду Golden Boy («Золотой мальчик») как лучший молодой футболист мира.

Педри в «Барселоне». Фото Global Look Press

Сборная Испании

Педри играл за сборную Испании разных возрастов. Весной 2021-го он дебютировал в главной команде страны, выйдя на поле вместо Дани Ольмо против сборной Греции.

Полузащитник принимал участие в отборочном цикле ЧМ-2022, а на перенесенном на сезон Евро-2020 был полноценным игроком основного состава. Испания вышла в полуфинал, а Педри признали лучшим молодым футболистом турнира. В матче 1/8 финала против Хорватии хавбек отдал пас назад с центра поля, но вратарь Унаи Симон плохо обработал передачу и пропустил — тот автогол был признан самым дальним в истории турнира.

Тем же летом 2021-го Педри в составе национальной команды отправился на Олимпийские игры в Токио. В финале Испания уступила Бразилии в дополнительное время (1:2).

Достижения Педри

Командные

«Барселона»

чемпион Испании (2022/23)

обладатель Кубка Испании (2020/21)

обладатель Суперкубка Испании (2022/23)

Сборная Испании

победитель Лиги наций УЕФА (2022/23)

вице-чемпион Олимпийских игр (2020/2021)

Личные

лучший молодой игрок Евро (2020)

вошел в символическую сборную Евро (2020)

обладатель премии Golden Boy (2021)

обладатель «Трофея Копа» (2021)

игрок сезона по версии болельщиков «Барселоны» (2022/23)

вошел в символическую сборную ла лиги (2022/23)

Сколько зарабатывает Педри

Педри перешел из «Лас-Пальмаса» в «Барселону» за 23 миллиона евро. Соглашение с каталонцами рассчитано до конца сезона-2025/26 и подразумевает рекордные отступные — 1 миллиард долларов.

Годовой оклад полузащитника составляет порядка 9,5 миллиона евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в 80 миллионов долларов.

Педри. Фото Global Look Press

Личная жизнь Педри

Личную жизнь молодой футболист никак не комментирует. Однако испанская пресса регулярно пишет о его интрижках.

В 2022 году Marca сообщала о романе Педри с одной из участниц реалити-шоу «Остров соблазнов», которое выходит на телеканалах Telecinco и Cuatro. Суть проекта заключается в том, что пары проверяют свою любовь на прочность. Участников заселяют на остров, где состоящие в отношениях мужчины пребывают на вилле с одинокими женщинами и наоборот.

Девушку, которая покорила сердце молодой звезды испанского футбола, зовут Таня Денис. На шоу она пришла с молодым человеком. Испанский журналист Хорди Мартин в эфире программы Socialit? («Светская львица») телеканала Telecinco рассказал, что Денис на момент интрижки с футболистом не порвала со своим парнем.

«Они провели ночь вместе. Отношения начались месяц назад. Между ними оказалось много общего. Они до сих пор не расстались, их видят вместе время от времени», — рассказал Мартин в эфире телеканала Telecinco в октябре 2022-го.

Перед эфиром журналист связался с футболистом и предупредил, что разгласит пикантную информацию о его личной жизни. Полузащитник «Барселоны» не был против.

Педри. Фото Reuters

«Вчера вечером он сказал мне, что ему все равно, станет ли эта история общеизвестной или нет. Он подтвердил это лично в разговоре со мной», — заявил журналист в эфире телеканала Telecinco в октябре 2022-го.

Мартин также рассказал, что пообщался с парнем Тани. По его словам, молодой человек не знал об измене своей возлюбленной.

Еще один инцидент произошел осенью 2022-го. Во время автограф-сессии игроков «Барсы» одна из фанаток дала полузащитнику бумажку со своим номером телефона. Педри положил записку в карман. Оказалось, что это 18-летняя Дестини Райли. Она живет в Барселоне и болеет за сине-гранатовых. Созвонились ли в итоге молодые люди, доподлинно неизвестно.

Также болельщики «Барселоны» подозревали Педри в отношениях с футболисткой Айтаной Бонмати из женской команды сине-гранатовых. Оба принимали участие в презентации новой формы сезона-2023/24. Их милое общение попало на видео, которое утекло в сеть. Но слухи не нашли подтверждения.

Ранее у игрока была идеальная репутация. Он жил вместе со старшим братом, который работал в ресторане. В первые годы в Каталонии одноклубники отмечали в нем природную скромность: молодой футболист ездил на такси эконом-класса и носил экипировку в пакете.

Педри — ярый борец за экологию. Он является членом организации Kick Out Plastic, которая выступает против использования пластика.

«Мы должны спасти нашу планету для нас и для будущих поколений в том числе, — говорит Педри. — Я родился на Канарах, которые славятся красивыми пейзажами. Наверное, потому я так чувствителен к вопросу защиты окружающей среды. Я рос на улице в окружении гор и пляжей, и это слишком прекрасные места для того, чтобы загрязнять их пластиком. Мои родители хорошо воспитали меня в этом вопросе — мы всегда разделяли и перерабатывали домашний мусор. Даже сейчас, когда я иду на пляж, собираю весь попадающийся мусор и выкидываю его».

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