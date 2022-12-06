Ученик Бышовца — один из лучших игроков сборной Португалии в 39 лет. Пепе считали сумасшедшим, но он показал, чего стоит

История футбольного долголетия.

На этом чемпионате мира все восхищаются Дани Алвесом, который в 39 лет не только попал в сборную Бразилии, но и сыграл уже в двух матчах на турнире. Многие думали, что Тите взял Алвеса в роли маскота, потому сильно удивились, когда тот сначала вышел на матч с Камеруном, а затем и на замену в игре с Южной Кореей. Но параллельно мало кто обращает внимание, что в сборной Португалии играет ровесник Алвеса — защитник Пепе. Несмотря на возраст, Пепе по-прежнему выходит в основе сборной Португалии, а в матче с Уругваем вошел в топ-3 самых возрастных игроков в истории турнира — в более позднем возрасте на ЧМ выступали только канадец Хатчинсон и камерунец Милла. Рассказываем, как Пепе удается держать высочайший уровень на пороге 40-летия.

Ученик российского тренера и проблемы с агрессией

У Пепе есть и необычная связь с Россией. Он дебютировал за «Маритиму» в 2002-м, но игроком основы стал год спустя, когда португальский клуб возглавил Анатолий Бышовец. Российский тренер передвинул португальского юниора из обороны в опорную зону и щедро наделил игровыми минутами. Пепе же ответил стремительным прогрессом. Правда, под руководством россиянина «Маритиму» провел всего девять туров. Пепе поработал с Бышовцем недолго, но до сих пор благодарен ему за доверие:

«Тогда мне было 18-19 лет, и, конечно, я очень хорошо помню Бышовца. Это дорогие мне воспоминания, я благодарен ему», — сказал Пепе о работе с Бышевцем в 2018-м.

Анатолий Бышовец. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Португальца с бразильскими корнями постоянно включают в топы самых грубых защитников в истории футбола. Не просто так Пепе получил прозвище Животное. Сразу вспоминается эпизод в 2009 году, когда защитник «Реала» вдруг начал избивать ногами упавшего на газон игрока «Хетафе». Получивший 10-матчевую дисквалификацию Пепе уверял, что все понял, но через два года в полуфинале ЛЧ получил прямую красную после грубого фола на Дани Алвесе, что помогло «Барсе» пройти «Реал».

В следующем сезоне за сливочных заработал две желтые к 44-й минуте игры с «Севильей», хотя к тому моменту счет был 3:0 в пользу его команды. Из-за излишней грубости случались скандалы и в сборной. На мундиале-2014 он начал прессовать немецкого нападающего Томаса Мюллера, за что получил красную карточку. Впрочем, грубая игра Пепе была частью его стиля — за это его обожал, например, Жозе Моуринью. К счастью, с годами защитник стал более хладнокровным, хоть желтые карточки и остаются его верными спутницами по ходу карьеры.

Пепе. Фото Global Look Press

Пепе пришел на выручку сборной в трудный момент

Пепе навсегда испортил себе репутацию, но при этом оставался топовым защитником. Только благодаря пришествию Рафаэля Варана «Реалу» удалось заменить долговязого португальца, который был олицетворением надежности и годами страховал авантюрного Серхио Рамоса.

Когда в 2017-м 34-летний Пепе покидал «Реал» и переходил в «Бешикташ», казалось, что поездка в Турцию станет финальным аккордом его насыщенной трофеями карьеры. Но португалец и не думал останавливаться. Недолго попылив в суперлиге, в 2019-м подписал контракт с «Порту», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз Кубок страны. При этом Пепе не просто игрок ротации, он ключевой футболист обороны, который в свои годы умудряется показывать удивительные физические качества на самом высоком уровне, в том числе и в Лиге чемпионов.

Неудивительно, что Пепе остается востребованным и в национальной сборной. Тем более у Португалии сейчас проблемы с центральными защитниками. Есть Рубен Диаш, лучший футболист АПЛ прошлого сезона, но в паре с ним играл номинальный опорник Данилу Перейра. По ходу ЧМ он травмировался, так Пепе снова увидел свою фамилию в стартовом составе.

«Он монстр, просто монстр. Пепе — один из тех, кто имеет уважение в раздевалке. Завтра проблем точно не будет, Пепе всегда готов», — говорит тренер португальцев Фернанду Сантуш перед игрой с Уругваем.

О важности Пепе в команде говорит и Криштиану Роналду: «Я впервые встретился с ним 20 лет назад, когда начинал в «Спортинге». Пепе пользуется уважением в сборной Португалии и понимает, что такое командный дух». Кстати, именно его Криштиану назвал лучшим игроком победного для португальцев Евро-2016. Ну а в марте, после выхода на ЧМ в Катаре, Роналду выложил фотографию с Пепе и подписал ее так: «Годы идут, а цели остаются прежними...» Кажется, эти мужчины не успокоятся и к 50 годам.