Сегодня, 19:00
На этом чемпионате мира все восхищаются Дани Алвесом, который в 39 лет не только попал в сборную Бразилии, но и сыграл уже в двух матчах на турнире. Многие думали, что Тите взял Алвеса в роли маскота, потому сильно удивились, когда тот сначала вышел на матч с Камеруном, а затем и на замену в игре с Южной Кореей. Но параллельно мало кто обращает внимание, что в сборной Португалии играет ровесник Алвеса — защитник Пепе. Несмотря на возраст, Пепе по-прежнему выходит в основе сборной Португалии, а в матче с Уругваем вошел в топ-3 самых возрастных игроков в истории турнира — в более позднем возрасте на ЧМ выступали только канадец Хатчинсон и камерунец Милла. Рассказываем, как Пепе удается держать высочайший уровень на пороге 40-летия.
У Пепе есть и необычная связь с Россией. Он дебютировал за «Маритиму» в 2002-м, но игроком основы стал год спустя, когда португальский клуб возглавил Анатолий Бышовец. Российский тренер передвинул португальского юниора из обороны в опорную зону и щедро наделил игровыми минутами. Пепе же ответил стремительным прогрессом. Правда, под руководством россиянина «Маритиму» провел всего девять туров. Пепе поработал с Бышовцем недолго, но до сих пор благодарен ему за доверие:
«Тогда мне было 18-19 лет, и, конечно, я очень хорошо помню Бышовца. Это дорогие мне воспоминания, я благодарен ему», — сказал Пепе о работе с Бышевцем в 2018-м.
Португальца с бразильскими корнями постоянно включают в топы самых грубых защитников в истории футбола. Не просто так Пепе получил прозвище Животное. Сразу вспоминается эпизод в 2009 году, когда защитник «Реала» вдруг начал избивать ногами упавшего на газон игрока «Хетафе». Получивший 10-матчевую дисквалификацию Пепе уверял, что все понял, но через два года в полуфинале ЛЧ получил прямую красную после грубого фола на Дани Алвесе, что помогло «Барсе» пройти «Реал».
В следующем сезоне за сливочных заработал две желтые к 44-й минуте игры с «Севильей», хотя к тому моменту счет был 3:0 в пользу его команды. Из-за излишней грубости случались скандалы и в сборной. На мундиале-2014 он начал прессовать немецкого нападающего Томаса Мюллера, за что получил красную карточку. Впрочем, грубая игра Пепе была частью его стиля — за это его обожал, например, Жозе Моуринью. К счастью, с годами защитник стал более хладнокровным, хоть желтые карточки и остаются его верными спутницами по ходу карьеры.
Пепе навсегда испортил себе репутацию, но при этом оставался топовым защитником. Только благодаря пришествию Рафаэля Варана «Реалу» удалось заменить долговязого португальца, который был олицетворением надежности и годами страховал авантюрного Серхио Рамоса.
Когда в 2017-м 34-летний Пепе покидал «Реал» и переходил в «Бешикташ», казалось, что поездка в Турцию станет финальным аккордом его насыщенной трофеями карьеры. Но португалец и не думал останавливаться. Недолго попылив в суперлиге, в 2019-м подписал контракт с «Порту», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз Кубок страны. При этом Пепе не просто игрок ротации, он ключевой футболист обороны, который в свои годы умудряется показывать удивительные физические качества на самом высоком уровне, в том числе и в Лиге чемпионов.
Неудивительно, что Пепе остается востребованным и в национальной сборной. Тем более у Португалии сейчас проблемы с центральными защитниками. Есть Рубен Диаш, лучший футболист АПЛ прошлого сезона, но в паре с ним играл номинальный опорник Данилу Перейра. По ходу ЧМ он травмировался, так Пепе снова увидел свою фамилию в стартовом составе.
«Он монстр, просто монстр. Пепе — один из тех, кто имеет уважение в раздевалке. Завтра проблем точно не будет, Пепе всегда готов», — говорит тренер португальцев Фернанду Сантуш перед игрой с Уругваем.
О важности Пепе в команде говорит и Криштиану Роналду: «Я впервые встретился с ним 20 лет назад, когда начинал в «Спортинге». Пепе пользуется уважением в сборной Португалии и понимает, что такое командный дух». Кстати, именно его Криштиану назвал лучшим игроком победного для португальцев Евро-2016. Ну а в марте, после выхода на ЧМ в Катаре, Роналду выложил фотографию с Пепе и подписал ее так: «Годы идут, а цели остаются прежними...» Кажется, эти мужчины не успокоятся и к 50 годам.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)