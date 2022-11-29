Бензема все же сыграет на ЧМ? Карим восстанавливается с опережением графика

Сегодня, 14:10
Карим Бензема — один из лучших форвардов поколения и действующий обладатель «Золотого мяча». Но на чемпионате мира в России форварда «Реала» не было по не футбольным причинам. В 2015 году Бензема отстранили от сборной из-за громкого скандала вокруг другого известного французского футболиста Матье Вальбуэна. Бензема был обвинен в шантаже экс-динамовца — он вместе с сообщниками требовал 150 тысяч евро за то, чтобы не публиковать интимное видео с участием Вальбуэна.
За бортом сборной нападающий оставался почти шесть лет — Бензема пропустил два крупных турнира, в том числе домашний Евро-2016, где Франция добралась до финала, а также победный ЧМ-2018. Карима амнистировали лишь летом 2021 года перед чемпионатом Европы, но Франция на том турнире вылетела в 1/8 финала.
Чемпионат мира в Катаре должен был стать лишь вторым в карьере Бензема. И Дидье Дешам на него рассчитывал: предполагалось, что нападающий «Реала» будет действовать в паре с Мбаппе, как на Евро-2020.
Штаб сборной слегка беспокоило, что Карим пропустил ноябрьские игры «Реала» из-за мышечного переутомления. Изначально ожидалось, что он не сыграет лишь в стартовой встрече против Австралии. Сам Бензема 16 ноября так прокомментировал свое состояние: «Я в порядке. У меня был небольшой дискомфорт, но не травма. Я мог бы играть, но не был готов полностью. Сейчас я тренируюсь и занимаюсь в тренажерном зале, все хорошо».
Однако всего через пару дней после этого заявления Бензема получил повреждение бедра. Сборная Франции объявила, что нападающий вынужден пропустить чемпионат мира, а Дешам выразил огорчение очередной крупной потерей. Сообщалось также, что Бензема пропустит три недели.
На тот момент чемпионат мира еще не стартовал, так что французы могли делать изменения в заявке. Marca сообщала, что вместо Бензема в сборную будет вызван нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Однако Дешам решил оставить заявочный лист без изменений — и до сих пор на сайте ФИФА в состав сборной включен Бензема.
В первую неделю турнира мало кто вспоминал о французском форварде. Но после второй победы сборной над Данией, гарантировавшей ей место в плей-офф, RMC Sport со ссылкой на ФИФА сообщил, что победитель получит 26 медалей для футболистов, а значит, Бензема гарантирована золотая медаль, если Франция вновь доберется до трофея.
На следующий день тот же источник написал, что Бензема вообще может вернуться в расположение сборной. После получения травмы он улетел в Мадрид, где сейчас проходит курс восстановления. Изначально сообщалось, что Карим пропустит около трех недель, но с момента повреждения уже прошло полторы. И RMC Sport подчеркивает, что Бензема восстанавливается с опережением графика.
Сейчас, правда, Карим все еще травмирован, и его участие в финальной встрече группового этапа с Тунисом исключено. Маловероятно и то, что Бензема выйдет на поле в матче 1/8 финала 4 декабря. Но если Франция пробьется в четвертьфинал, то вероятность выхода Карима на поле увеличится. При этом решение остается за Дешамом — и тот же RMC Sport пока сомневается в том, что тренер сборной вернет Бензема.
После отъезда действующего обладателя «Золотого мяча» L'Equipe сообщал, что якобы атмосфера в команде улучшилась. Однако полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени назвал этот слух неправдой. Тем не менее возвращение Бензема все равно может негативно отразиться на команде, так как нынешние победы добывают совершенно другие игроки — в частности, сменщик Карима Оливье Жиру уже забил два мяча на чемпионате мира. Если Бензема вернется, то, скорее всего, Дешам сразу поставит его в основной состав, что может многим не понравиться.
В любом случае Карим все еще восстанавливается и, разумеется, болеет за свою сборную. Ведь даже если Бензема не возьмут обратно, он может стать чемпионом мира, наблюдая за сборной Франции с койки.
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|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.40 X 3.30 П2 3.30
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 7.80 X 4.40 П2 1.49
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.40 П2 2.05
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.00 X 4.40 П2 1.49
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.60 П2 1.52
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 7.90 X 4.30 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.80 X 4.40 П2 1.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.50 П2 1.27
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|2
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)