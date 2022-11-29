Бензема все же сыграет на ЧМ? Карим восстанавливается с опережением графика

У обладателя «Золотого мяча» все-таки есть шанс стать чемпионом мира.

Шесть лет без сборной

Карим Бензема — один из лучших форвардов поколения и действующий обладатель «Золотого мяча». Но на чемпионате мира в России форварда «Реала» не было по не футбольным причинам. В 2015 году Бензема отстранили от сборной из-за громкого скандала вокруг другого известного французского футболиста Матье Вальбуэна. Бензема был обвинен в шантаже экс-динамовца — он вместе с сообщниками требовал 150 тысяч евро за то, чтобы не публиковать интимное видео с участием Вальбуэна.

За бортом сборной нападающий оставался почти шесть лет — Бензема пропустил два крупных турнира, в том числе домашний Евро-2016, где Франция добралась до финала, а также победный ЧМ-2018. Карима амнистировали лишь летом 2021 года перед чемпионатом Европы, но Франция на том турнире вылетела в 1/8 финала.

Травма перед стартом

Чемпионат мира в Катаре должен был стать лишь вторым в карьере Бензема. И Дидье Дешам на него рассчитывал: предполагалось, что нападающий «Реала» будет действовать в паре с Мбаппе, как на Евро-2020.

Штаб сборной слегка беспокоило, что Карим пропустил ноябрьские игры «Реала» из-за мышечного переутомления. Изначально ожидалось, что он не сыграет лишь в стартовой встрече против Австралии. Сам Бензема 16 ноября так прокомментировал свое состояние: «Я в порядке. У меня был небольшой дискомфорт, но не травма. Я мог бы играть, но не был готов полностью. Сейчас я тренируюсь и занимаюсь в тренажерном зале, все хорошо».

Карим Бензема. Фото Global Look Press

Однако всего через пару дней после этого заявления Бензема получил повреждение бедра. Сборная Франции объявила, что нападающий вынужден пропустить чемпионат мира, а Дешам выразил огорчение очередной крупной потерей. Сообщалось также, что Бензема пропустит три недели.

Медаль гарантирована

На тот момент чемпионат мира еще не стартовал, так что французы могли делать изменения в заявке. Marca сообщала, что вместо Бензема в сборную будет вызван нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Однако Дешам решил оставить заявочный лист без изменений — и до сих пор на сайте ФИФА в состав сборной включен Бензема.

В первую неделю турнира мало кто вспоминал о французском форварде. Но после второй победы сборной над Данией, гарантировавшей ей место в плей-офф, RMC Sport со ссылкой на ФИФА сообщил, что победитель получит 26 медалей для футболистов, а значит, Бензема гарантирована золотая медаль, если Франция вновь доберется до трофея.

Возвращение возможно

На следующий день тот же источник написал, что Бензема вообще может вернуться в расположение сборной. После получения травмы он улетел в Мадрид, где сейчас проходит курс восстановления. Изначально сообщалось, что Карим пропустит около трех недель, но с момента повреждения уже прошло полторы. И RMC Sport подчеркивает, что Бензема восстанавливается с опережением графика.

Сейчас, правда, Карим все еще травмирован, и его участие в финальной встрече группового этапа с Тунисом исключено. Маловероятно и то, что Бензема выйдет на поле в матче 1/8 финала 4 декабря. Но если Франция пробьется в четвертьфинал, то вероятность выхода Карима на поле увеличится. При этом решение остается за Дешамом — и тот же RMC Sport пока сомневается в том, что тренер сборной вернет Бензема.

Карим Бензема. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

После отъезда действующего обладателя «Золотого мяча» L'Equipe сообщал, что якобы атмосфера в команде улучшилась. Однако полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени назвал этот слух неправдой. Тем не менее возвращение Бензема все равно может негативно отразиться на команде, так как нынешние победы добывают совершенно другие игроки — в частности, сменщик Карима Оливье Жиру уже забил два мяча на чемпионате мира. Если Бензема вернется, то, скорее всего, Дешам сразу поставит его в основной состав, что может многим не понравиться.

В любом случае Карим все еще восстанавливается и, разумеется, болеет за свою сборную. Ведь даже если Бензема не возьмут обратно, он может стать чемпионом мира, наблюдая за сборной Франции с койки.

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