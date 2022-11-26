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26 ноября, 19:10

Польша вымучила победу над Саудовской Аравией. Вратарь Щенсны совершил лучший сейв ЧМ

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Камиль Глик и Салех аш-Шехри.
Фото Reuters
Футболисты сборной Польши радуются победе над Саудовской Аравией.
Фото Reuters
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Саудиты оставили очень приятное впечатление.
Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Польша
2:0
Саудовская Аравия

После матча Аргентины и Саудовской Аравии, который завершился сенсационной победой аравийцев, в центре внимания все равно оказались Лео Месси и компания. Вопрос, что не так с капитаном «Альбиселесты» и командой в целом, был одним из центральных в повестке.

Аравийцы попытались было перетянуть одеяло на себя, выложив видео, снятое в раздевалке в перерыве матча. Там главный тренер Эрве Ренар произносит зажигательную речь, заставляя игроков взбодриться. А фраза «возьми свой телефон и сфотографируйся уже наконец с Месси, чего ты стоишь рядом с ним» и вовсе стала хитом. Но такой ход совсем не новый и не оригинальный. Четыре года назад были видео из раздевалки французов с мотивационными выступлениями Поля Погба, потом отличились «Зальцбург» и Джесси Марш и так далее.

Футболисты сборной Польши радуются победе над Саудовской Аравией. Фото Reuters
Футболисты сборной Польши радуются победе над Саудовской Аравией. Фото Reuters
Фото Reuters

Хотя в смысле футбола выступление Саудовской Аравии было максимально интересным. Где-то две трети матча с Аргентиной аравийцы играли с максимально высокой линией обороны, и отчасти такая тактика была суицидальной. Им сильно повезло с наличием ВАР и полуавтоматической системы определения офсайда, иначе уже к перерыву счет был бы разгромным. Потом саудиты сели в низкий блок, но при этом все равно не вжимались глубоко в свою штрафную.

Польша в первом своем матче — против Мексики — сыграла максимально трусливо, иначе и не скажешь. Порой поляки играли с шестью защитниками, а в атаке все сводилось к идее «какой-то микрошанс у Роберта Левандовски будет, и он его использует». И это почти сработало, но Гильермо Очоа взял пенальти от Левы, который форвард «Барселоны» сам же и заработал.

ЧМ&nbsp;2022: Тунис&nbsp;&mdash; Австралия, Польша&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия, Франция&nbsp;&mdash; Дания, Аргентина&nbsp;&mdash; Мексика. ЧМ-2022: Франция против Дании, ключевой матч для Аргентины, Польша обыграла Саудовскую Аравию. Онлайн-трансляция 26 ноября

Так что было интересно, как Саудовская Аравия и Польша будут играть на этот раз. Ну и важным вопросом было то, как саудиты эмоционально пережили свой грандиозный успех. Как выяснилось, никакого похмелья у них не было. Аравийцы показали, что могут играть активно, применять прессинг и контрпрессинг, владеть мячом. Поляки же, хоть и перестроились на 4-4-2 — пару Левандовски в атаке составил Аркадиуш Милик, — словно продолжали матч с Мексикой, оказавшись очевидно не готовы к такому напору со стороны соперника. Три желтые карточки за первые 20 минут — вполне показательная статистика.

Но свой шанс Польша нашла и использовала. Все это было очень похоже на игру Бельгия — Канада, когда номинальный андердог действует активнее и зарабатывает симпатии публики, а потом более опытная команда ловит его на минимальной ошибке и наказывает. Сходство еще более усилил не реализованный саудитами пенальти — довольно, кстати, сомнительный. А вратарь поляков Войцех Щенсны совершил лучший пока сейв ЧМ-2022, потащив не только удар с 11-метровой отметки от главной звезды аравийцев Салема Аль-Довсари (он, кстати, забивал Египту на ЧМ-2018), но и добивание.

В перерыве Ренару хватило навыков мотиватора, чтобы Саудовская Аравия не расклеилась, очень бодро провела начало второго тайма, создав несколько отличных моментов, да и в целом выдержала рисунок до самого конца. Но когда саудиты упустили свои шансы, после 60-й минуты было четкое ощущение, что Польша либо дотерпит, либо подловит соперника и забьет еще. Такой сценарий был самым очевидным, и он воплотился, причем произойти это могло куда раньше 82-й минуты, когда Левандовски наказал Абдулела Аль-Мальки за чудовищную ошибку и забил свой первый гол на чемпионатах мира.

Теперь для выхода в плей-офф Польше с большой долей вероятности хватит и ничьей в заключительном матче группового этапа с Аргентиной. И более или менее понятно, как поляки будут играть: защищаться, терпеть и ждать своего шанса. При всем своем потенциале пока они выглядят одной из самых унылых команд чемпионата.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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