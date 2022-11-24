Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд

Португалия в веселом матче обыграла Гану — 3:2.

Коротко для тех, кто, может, ездил в тайгу и оказался за пределами информационного поля. Перед отъездом в сборную Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, а также жестко раскритиковал положение дел в клубе — в частности, давно устаревшую, на взгляд португальской суперзвезды, инфраструктуру. Интервью вызвало огромный резонанс и закончилось тем, что «МЮ» во вторник — уже по ходу чемпионата мира — расторг контракт с Роналду.

Понятно, что главная тема для обсуждения — как вся эта история скажется на выступлении Криштиану на ЧМ-2022 в Катаре, ну и заодно на сборной Португалии. Искать ответы и делать выводы хочется уже после матча с Ганой, вот только это глупо и бессмысленно.

27.11.2022 | Испания — Германия

Во-первых, потому, что это только первый матч группового этапа, который вообще ничего не значит и не решает. На ЧМ-2010 Испания в своей стартовой игре сгорела Швейцарии — 0:1 (швейцарцы в итоге вообще не прошли в плей-офф). На ЧМ-2018 Франция совершенно чудовищно катала вату против Австралии, вымучив победу в самой концовке (2:1), — смотреть на это было решительно невозможно. На ЧЕ-2008 Нидерланды восхитили всех, разорвав действующих на тот момент чемпионов мира из Италии — 3:0. Ну и так далее, список можно продолжать.

Это же касается и лично Роналду. ЧМ-2018 он начал с хет-трика в ворота Испании на стадионе «Фишт» в Сочи в стартовом матче. А через пару дней забил победный в ворота Марокко (1:0). Закончилось же все тоскливым и бесславным поражением от Уругвая в 1/8 финала (1:2). На ЧЕ-2020 Криштиану оформил дубль в ворота Венгрии, побив рекорд Мишеля Платини по количеству голов в финальных турнирах чемпионата Европы, потом забил Германии и положил еще два в ворота Франции. Ну а закончилось все таким же тоскливым и бесславным вылетом от Бельгии в 1/8 финала (0:1).

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта и Криштиану Роналду. Фото Reuters

С Ганой Криштиану провел довольно средний матч, а самым запоминающимся моментом с его участием, даже несмотря на 118-й гол за национальную команду, стало исполнение гимна Португалии, во время которого 37-летний форвард пустил слезу. Другой показательный эпизод случился в первой половине первого тайма, когда после подачи с фланга Роналду высоко выпрыгнул, завис в воздухе, почти как в игре против «Сампдории» во времена выступлений за «Ювентус», но вместо четкого кивка в створ боднул мяч лбом куда-то в сторону от ворот.

Заработанный Криштиану пенальти получился максимально глупым. В том смысле, что Мохамед Салису сыграл крайне неаккуратно — получилось то, что называется фолом по неосторожности. Да, Роналду чуть «нарисовал», но по ноге африканец его зацепил. И подарил прекрасный медийный сюжет: Криш забивал на каждом из пяти своих чемпионатов мира, став первым таким футболистом в истории. Теперь сестра Долорес Авейру наверняка напишет пафосный пост в соцсетях, сравнит его с богом и размажет критиков. А если серьезно, то это и правда уникальное и великое достижение.

Так же средне, как и ее капитан, смотрелась сборная Португалии. А кто на этом ЧМ-2022 смотрится ярко? Даже к победам Англии, Франции и Испании есть вопросы. Уже совершенно очевидно, что с позиционной атакой в Катаре пока большие проблемы у всех. В условиях, когда на подготовку времени не было вообще, это логично. А выстроить оборону низким блоком сейчас может более-менее каждая команда — это проще всего.

Португалии повезло, что, сравняв счет, максимально осторожная и аккуратная до той поры Гана слишком поверила в себя. Полетела вперед, потеряла компактность и получила второй гол в свои ворота от Жоау Феликса. Дальше европейцы просто добили соперника, пусть и не избежали проблем в концовке. Которые, впрочем, создали себе сами.

Говорит ли эта победа Португалии и этот гол Роналду что-то отчетливое об их перспективах на ЧМ-2022? Нет. Тут нужно дождаться хотя бы окончания группового этапа.

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