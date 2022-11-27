Золотое поколение Уругвая закончит после ЧМ-2022. Роналду отправит домой Кавани и Суареса?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года

Криштиану не впервой рушить чужие мечты.

Сборная Уругвая привезла в Катар несколько игроков, для которых этот чемпионат мира станет последним в карьере. Среди них — легендарные Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Нападающим «чарруа» уже по 35 лет — 3.5 года до мундиаля в США, Мексике и Канаде они не дотянут. Получается, брать свое нужно здесь и сейчас.

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Когда состоится и где смотреть матч Португалия — Уругвай

Игра второго тура группового этапа состоится в городе Лусаил на Национальном стадионе, начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Алиреза Фагани из Ирана.

Португалия — Уругвай: прогноз и ставка на матч ЧМ 28 ноября 2022 года

Сборные Португалии и Уругвая схлестнутся на втором мировом первенстве подряд. В этот раз на групповом этапе, где у каждой команды есть право на ошибку. В 2018-м у Криштиану и компании шанса уступить и остаться в игре не было — тогда соперники выясняли отношения в 1/8 финала. Восхитительный дубль Кавани позволил «чарруа» пройти дальше (2:1).

Четыре года спустя у португальцев есть отличная возможность поквитаться за вылет. У них успешно произошла смена поколений — рулит по-прежнему Роналду, но результат зачастую делают молодые Феликс и Леау. При поддержке других игроков до 30 лет эти двое будут тащить команду после неизбежного прощания с Криштиану.

Уругваю проблему ухода лидеров еще предстоит решить. В Катаре за нее выступают 35-летние Суарес, Кавани и Касерес, 36-летние Годин и Муслера — сложно представить, что они представят команду через 3.5 года на мундиале в США, Мексике и Канаде. А значит, для них это последний шанс взять большой трофей со сборной.

Хотя вся пятерка «пенсионеров» уругвайской сборной все же может похвастать одной серьезной победой — в 2011 году «чарруа» выиграли Кубок Америки. В финале того турнира они одолели Парагвай (3:0), а в игре за бронзу перуанцы расправились с Венесуэлой (4:1). Топ-4 турнира без Аргентины и Бразилии (проиграли в плей-офф по пенальти) намекает, что уругвайцы вытянули единственный для себя счастливый билет в XXI веке.

И все-таки у побед в Кубке Америки и на чемпионате мира совсем разный вкус, а его Суарес, Кавани и остальные не пробовали.

Чтобы шансы на плей-офф не стали призрачными, уругвайцам необходимо набрать хотя бы одно очко в игре с Португалией. Но аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ упорно считают фаворитом встречи европейскую сборную. На победу Криштиану Роналду и компании можно поставить с коэффициентом 2.00, вероятность исхода — 50%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех Уругвая — за 4.30 (21%).

Тренировка сборной Уругвая. Фото Global Look Press

Победить Уругваю будет непросто. У Португалии в атаке ярчайший набор звезд — похожим могут похвастать разве что Бразилия, Франция, Испания и Англия. Да, «чарруа» в десяти матчах в этом году пропустили всего два мяча, но с таким уровнем конфронтации они еще не сталкивались. А против Южной Кореи в обороне они действовали далеко не образцово — в нескольких моментах соперника подвела реализация.

Вероятно, Уругвай пропустит, но и сам забить должен. Португалия дважды пропустила от Ганы, у которой и близко нет таких классных исполнителей, как Суарес, Кавани, Дарвин и Вальверде. Эти четверо обязательно огорчат фаворита.

Прогноз от «СЭ»: «Уругвай забьет и не победит» за 2.35.

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