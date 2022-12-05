Пережила ограбление и простила после измены: как выглядит невеста Рахима Стерлинга

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг покинул расположение команды на ЧМ-2022 в Катаре, чтобы поехать к своей семье после ограбления дома.

Новость об этом преступлении настолько шокировала футболиста, что он решил проверить своих родных. Невеста Рахима Пейдж Милиан и трое детей находились дома, когда туда ворвались вооруженные преступники. К счастью, никто не пострадал, и единственным украденным предметом стали часы стоимостью 300 тысяч фунтов.

Форвард стал отцом уже в 17 лет, когда в 2012 году его девушка Шана Энн Роуз Холидей родила дочь Мелоди. Тем не менее создать семью молодым людям не удалось, и после рождения ребенка влюбленные расстались. Хорошим это расставание назвать сложно, ведь уже в 2013-м футболиста обвинили в нападении на бывшую подругу. Из-за недостатка доказательств дело было закрыто.

После этих отношений Рахим и начал встречаться с Пейдж Милиан, с которой он был знаком с подросткового возраста. В 2017-м у пары родился первый сын Тьяго, а спустя два года второй — Тай. Несмотря на рождение детей, молодые люди так и не узаконили свой союз: нападающий сделал предложение, но из-за пандемии свадьба так пока и не состоялась.

В этих отношениях Стерлингу также не удалось обойтись без скандалов. Во время турне «Манчестер Сити» в США англичанин вляпался в историю, когда жрица любви обвинила его в неуплате половины стоимости ее услуг. Футболист подорвал доверие своей невесты, и все же девушка решила простить своего любимого и сохранить семью.

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