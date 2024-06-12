Биография Томаса Мюллера: история легенды «Баварии»

История одного из самых преданных футболистов мюнхенского клуба.

Томас Мюллер

Дата рождения: 13 сентября 1989 года

Место рождения: Вайльхайм (Германия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий / атакующий полузащитник

Рост: 185 см

Игровой номер: 25

Клуб: «Бавария»

Детские годы и юность Томаса Мюллера

Томас Мюллер родился 13 сентября 1989 года в маленьком городке Вайльхайм-ин-Обербайерн на юге Германии в семье Клаудии и Герхарда Мюллер. У футболиста есть младший брат Саймон.

Томас интересовался футболом и с детства им занимался, мальчик отличался напором и желанием побеждать. В четыре года он начал тренироваться и выступать в местной команде «Пель», благодаря характеру и трудолюбию показывал прекрасные результаты. В общей сложности Томас провел семь лет в этом клубе, где его заметили представители «Баварии».

Мюнхенцы выделили молодому таланту место на спортивной базе. Однако юноша не хотел покидать родительский дом, поэтому на тренировки каждый день ездил на поезде или машине.

«Папа — в Мюнхене, в мотоциклетном подразделении BMW. Мама после нашего с братом рождения занималась только тем, что поднимала нас на ноги. Каждый день возила меня на тренировки в Мюнхен, а отец вез назад. Ему это было удобно — забирал меня после работы. Путь на машине составлял час в один конец, и в юные годы я достаточно покатался на автомобилях и поездах. А надо ведь было еще и учиться», — рассказывал Мюллер «СЭ».

Только когда ему предложили профессиональный контракт, Томас перебрался в Мюнхен. В молодежке футболист быстро прогрессировал, вместе с командой выиграл юношеский чемпионат Германии. После такого успеха Мюллера начали привлекать в дубль главной команды. При этом он играл на разных позициях — и как нападающий, и как атакующий полузащитник.

«Я игрок атакующего плана. А где мое место — слева, справа или в центре, — даже сам не знаю, поскольку играю везде. И на каждой позиции чувствую себя комфортно!» — говорил игрок «СЭ».

Томас Мюллер в детстве. Фото Global Look Press

Клубная карьера Томаса Мюллера

Томас Мюллер — уникальный пример верности своему клубу. Футболист защищает цвета мюнхенского клуба с 2000 года.

«В «Баварию» я пришел в 2000-м, но только в последние два года в юношеском футболе понял, что могу стать профессионалом. До того, может, и был на поле хорош, но играл просто ради удовольствия, ни о чем серьезном не думая. Как все, учился в школе — и о том, чтобы делать какой-то серьезный выбор, не задумывался: получится — хорошо, не получится — займусь чем-нибудь другим. Впрочем, я и сейчас играю ради удовольствия. Разница в том, что теперь знаю, кто я такой и на что способен. И футбол стал моей жизнью», — рассказывал футболист «СЭ».

В основную команду Мюллер начал привлекаться с 2007 года. Дебют немца в бундеслиге состоялся 15 августа в домашней игре против «Гамбурга», тогда он вышел на 80-й минуте вместо Мирослава Клозе. В следующий раз он появился на поле только 18 апреля 2008 года в матче против «Арминии», когда на 90-й минуте заменил Луку Тони.

10 марта 2009 года Мюллер забил первый гол в Лиге чемпионов в ворота лиссабонского «Спортинга». Он вышел на замену на 72-й минуте вместо Бастиана Швайнштайгера и отличился на 90-й минуте.

Через год Томас праздновал свое первое чемпионство в Германии и поднял над головой Кубок страны. В первом полноценном сезоне он записал на свой счет дебютный хет-трик, несколько дублей и большое количество результативных передач. В конце сезона молодого футболиста назвали открытием бундеслиги. С сезона-2009/10 он смог закрепиться в стартовом составе.

Мюллер был близок к уходу из «Баварии» в сезоне-2016/17. У нападающего была черная полоса, не получалось забивать. Был вариант трансфера в АПЛ, однако Томас все же остался в родном клубе.

Мюллер давно мечтает завершить карьеру именно в «Баварии». В составе мюнхенцев он 12 раз выигрывал бундеслигу, стал шестикратным обладателем Кубка Германии, восьмикратным победителем Суперкубка страны. В составе команды он дважды выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и брал Суперкубок УЕФА.

Томас Мюллер в «Баварии». Фото Global Look Press

Карьера Томаса Мюллера в сборной

Томас Мюллер — четвертый игрок сборной Германии с такой фамилией. Все играли на чемпионатах мира, включая футболиста «Баварии».

Томас дебютировал на ЧМ в 2010 году. В первом матче он отметился голом в ворота Австралии. Также на турнире в ЮАР он поражал ворота Англии, Аргентины и Уругвая. Из-за перебора желтых карточек футболист пропустил полуфинальный матч против Испании. Германия уступила будущему чемпиону и затем завоевала бронзовые медали ЧМ, форвард с пятью голами разделил звание лучшего бомбардира турнира с испанцем Давидом Вильей, голландцем Уэсли Снайдером и уругвайцем Диего Форланом.

На чемпионате Европы-2012 Германия проиграла Италии в полуфинале. Мюллер не смог отметиться результативными действиями в финальном турнире.

Летом 2014 года сборная Германии в четвертый раз в истории завоевала золото чемпионата мира. В решающем матче турнира в Бразилии «Бундестим» обыграла Аргентину в дополнительное время. Золотой гол на свой счет записал Марио Гетце.

Мюллер забил на турнире пять мячей и в гонке бомбардиров уступил только колумбийцу Хамесу Родригесу, который отличился на один раз больше. Немцу достались «Серебряная бутса» и «Серебряный мяч» ЧМ-2014 (лучшим игроком турнира признали капитана аргентинцев Лионеля Месси).

На чемпионате Европы-2016 Германия проиграла Франции в полуфинале. Мюллер снова не смог забить в финальном турнире Евро и получил вторую бронзу континентального первенства.

ЧМ-2018 в России стал провальным для сборной Германии — чемпионы не смогли выйти из группы. После этого главный тренер «Бундестим» Йоахим Лев принял решение омолодить команду. Мюллеру не нашлось места в сборной, но он вернулся в состав после Евро-2020 (турнир прошел летом 2021 года) и назначения Ханса-Дитера Флика. На ЧМ-2022 в Катаре легендарный игрок не смог отличиться забитыми голами, а Германия снова не вышла в плей-офф. Томас задумался о завершении международной карьеры, но все же не принял окончательного решения. Ветеран был включен в заявку сборной на домашний Евро-2024.

Томас Мюллер. Фото Global Look Press

Достижения Томаса Мюллера

«Бавария»

Чемпион Германии (2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)

Обладатель Кубка Германии (2009/10, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/20)

Обладатель Суперкубка Германии (2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022)

Победитель Лиги чемпионов (2012/13, 2019/20)

Обладатель Суперкубка УЕФА (2013, 2020)

Победитель клубного чемпионата мира (2013, 2020)

Сборная Германии

Чемпион мира (2014)

Бронзовый призер чемпионата мира (2010)

Бронзовый призер чемпионата Европы (2012, 2016)

Личные достижения Томаса Мюллера

Обладатель «Золотой бутсы» чемпионата мира (2010)

Обладатель приза лучшему молодому игроку чемпионата мира (2010)

Обладатель Баварской спортивной награды (2010)

Обладатель премии «Новичок года» (2010)

В команде года ESM (2012/13)

Лучший бомбардир Кубка Германии (2009/10, 2013/14)

Обладатель «Серебряного мяча» чемпионата мира (2014)

Обладатель «Серебряной бутсы» чемпионата мира (2014)

В символической сборной чемпионата мира по версии ФИФА (2014)

Лучший ассистент чемпионата Германии (2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА (2020)

Лучший игрок сезона в «Баварии» (2021/22)

Обладатель высшей спортивной награды Германии «Серебряный лавровый лист»

Томас Мюллер. Фото Reuters

Сколько зарабатывает Томас Мюллер

Зарплата атакующего полузащитника в «Баварии» составляет порядка 18 миллионов евро в год (без вычета налога). Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость немца в 10 миллионов долларов.

Томас Мюллер с супругой. Фото Global Look Press

Личная жизнь Томаса Мюллера

Томас Мюллер женат на Лизе Треде. Девушка занимается конным спортом. В 2018 году она была награждена «Золотым спортивным знаком» (высшая награда в конном спорте).

Их встреча произошла в 2007 году в компании общих друзей. После знакомства молодые люди не обменялись телефонами и общение не продолжилось. Через год игрок сборной Германии нашел Лизу в соцсетях. Они встречались два года, а в 2010-м нападающий «Баварии» женился на своей избраннице. В семье нет детей.

«Не знаю, почему женился так рано, — но знаю, что поступил правильно! (Смеется.) В качестве семейного человека чувствую себя прекрасно. С момента свадьбы у нас с женой не было проблем. Пока. И я счастлив», — говорил Мюллер «СЭ».

Пара ведет закрытый образ жизни, редко бывает на светских мероприятиях. Супруги занимаются разведением лошадей. Также футболист с женой снялся в шестом сезоне сериала «Хуберт и Сталлер» (14-я серия).

В мае 2024-го супруга звезды немецкого футбола удалила большую часть совместных фотографий и отписалась от него в соцсетях. Однако никаких официальных заявлений о расставании пара не делала.

Социальные сети Томаса Мюллера

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