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24 ноября, 18:20

Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира

Андрей Кузичев
Корреспондент
Луис Суарес (в центре).
Фото AFP
Сон Хын Мин.
Фото AFP
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Уругвай и Корея не порадовали зрелищем.
Чемпионат мира. Группа H
24 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Уругвай
0:0
Корея

Новая эпоха

Вообще-то Уругвай рисковал остаться без билетов в Катар, угодив в жесточайший и системный кризис. Время возглавлявшего небесно-голубых полтора десятка лет Оскара Табареса ушло, игра стала максимально унылой и безыдейной, а неудачи на крупных турнирах превратились в систему. Когда с легендарным специалистом решили все-таки расстаться, уругвайцы в отборочном турнире забили один гол в пяти турах и проиграли четыре раза подряд.

Диего Алонсо принимал сборную на седьмом месте — даже за пределами зоны межконтинентальных стыков. Однако работавший прежде только с клубами 46-летний специалист встряхнул команду, освежил ее новыми лицами и после серии из четырех побед финишировал на третьем месте. Причем хороши на решающем отрезке были все — как постаревшие звезды сборной, которая была четвертой на ЧМ-2010 и выиграла Кубок Америки-2011, так и те, кто будет лицом небесно-голубых в ближайшие годы.

Очевидно, что для Суареса, Кавани, Касереса, Муслеры и самого возрастного уругвайца в истории мировых чемпионатов Година турнир в Катаре — прощальная гастроль. И как-то все уже привыкли, что место в воротах застолбил за собой Рочет, хотя в прошлый раз без Муслеры уругвайцы играли на ЧМ-2002!

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Теперь Бентанкур и Вальверде — ключевые фигуры в средней линии, а в атакующей тройке незыблемы позиции Нуньеса и 20-летнего Пельистри, играющего за «МЮ» пока только в кубковых турнирах. А еще опиравшийся поначалу на заученные годами 4-4-2 Алонсо постепенно перестроил Уругвай на 4-3-3.

Впрочем, утверждать, что небесно-голубые вдруг радикально изменились, — перебор. Скорее о полноценной перестройке можно будет говорить к следующему Кубку Америки, но однозначно в сравнении с большей частью отборочного цикла уругвайцы посвежели. И, несмотря на преклонный по футбольным меркам возраст ряда игроков, перебегать себя традиционно готовым двигаться без остановки корейцам не позволяли.

Сон Хын Мин. Фото AFP
Сон Хын Мин.
Фото AFP

Две штанги

По большому счету за первый тайм южноамериканцы лишь раз не успели за соперником, однако Хван Ый Джо метров с десяти запустил мяч над перекладиной. Традиционные же козыри Уругвая никуда не делись. И стремительные контратаки, лучшую из которых испортил неудобным для партнера пасом Оливера, присутствовали. И убийственные розыгрыши стандартов порой напоминали о лучших временах Табареса. Однако удар Година остановила штанга, а Нуньес ухитрился не попасть по мячу после шикарного паса Пельистри.

Если бы хотя бы один из упомянутых моментов завершился взятием ворот, у игры был шанс стать более открытой. Но, возможно, уругвайцам не хватало прежней эффективности Суареса. Только Луис если изредка и выделялся, то включениями в прессинг. То, чего ему хватило для победы в национальном чемпионате с «Насьоналем», на уровне мирового первенства недостаточно. И тут не проведешь параллели с корейской звездой Сон Хын Мином, от которого в четверг тоже ждали большего.

Форвард «Тоттенхэма» перенес операции после перелома глазницы и банально выпал из игрового ритма. Так что уже против Ганы мы, возможно, увидим привычного Сона не в эпизодах. А будет ли польза от Суареса против Португалии? Вопрос почти риторический, но только восстановившийся после травмы Кавани в отведенное ему время смотрелся интереснее и по-хорошему злее.

И все же не настолько, чтобы Уругвай склонил чашу весов в свою пользу. Разве что рекорд турниров с четырьмя игроками старше 35 лет помог установить. А на победу в этом матче не наиграл никто. Да и поражения никто не заслуживал. Соперники оказались достойны друг друга, и, например, бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом ни в чем не уступал Вальверде. Хотя как раз хавбек «Реала» в концовке мог спасти эту игру от забвения, однако в памяти остаются голы, а не попадания в штангу. А так — сыграли и забыли. Результат, сохраняющий шансы на попадание в плей-офф, оказался для обеих команд важнее.

Луис Суарес
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Кореи по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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