Валерий Газзаев: «Пеле — король футбола. На втором месте — Месси. На третьем — Марадона»

Итоги футбольного года обозреватели «СЭ» обсудили со знаменитым тренером, обладателем Кубка УЕФА, четырехкратным чемпионом России, на днях ставшим гостем нашей редакции.

Финал

— У нас после чемпионата мира опустошение. Хочется футбола — а его нет. У вас то же самое? Или объелись этим футболом?

— Ну как можно таким футболом «объесться»? Выдающиеся матчи! Смотрели не отрываясь даже те, кто никогда не болел! Турнир пролетел на одном дыхании. А в финале встретились лучшие команды. Все было в этом матче! И трагедия, и радость, и слезы. Дополнительное время, серия пенальти. Впервые с 1966 года хет-трик — после Джеффа Херста. Наверное, почти больше половины планеты болело за Аргентину...

— Почему?

— Потому что у Месси — лучшего игрока мирового футбола — не было только одного титула. Он должен был стать чемпионом мира. Ну и абсолютно заслуженно стал. Боженька ему помог в этом!

— Золотые слова.

— А все потому, что верой и правдой служил футболу. Потрясающий игрок. Так не хочется, чтобы он заканчивал карьеру... Как и Криштиану Роналду. Не знаю, почему многие на него ополчились. Даже сами футболисты! За что?!

— Мы это тоже отказываемся понимать.

— Видимо, внутри команды все было не слишком гладко. Хотя состав у Португалии великолепный. Второй после Франции на этом турнире! Но проблема в тренере — Фернанду Сантуше.

— Вы-то в финале кому симпатизировали?

— Я изначально был за Аргентину. Болел за этот самый последний шанс для Месси. Кто знает — через четыре года будет ли он играть? Хотя Роналду недавно заявил, что в 2026-м еще сыграет. Дай бог ему здоровья. Такими игроками разбрасываться нельзя. Это грубейшая ошибка Сантуша!

— В чем?

— Именно тренер отвечает за создание коллектива. Набор хороших игроков — это еще не команда. Для меня всегда было главной задачей создать сильный коллектив. А если классный игрок приносит больше вреда, чем пользы, — надо убирать!

Капитан

— В вашей жизни была ситуация, когда вчерашний лидер вредил коллективу?

— Вот вам история — считаю, именно тогда я состоялся как тренер. Только-только принял «Спартак» из Орджоникидзе. Еще Советский Союз. Первая лига. Был у меня капитан команды — абсолютный лидер! Великолепные человеческие качества! Да и футболист потрясающий...

— Так в чем же дело?

— Я взял его из тбилисского «Динамо». Рядом — Джиоев, Тедеев, Цховребов... 20-летние ребята! Мы проводим предсезонную подготовку. Последний матч на сборе как раз с тбилисским «Динамо». Побеждаем 3:2. Наш капитан забивает два мяча. Впереди кубковая игра с «Тереком» на выезде. А через три дня стартует чемпионат — дома принимаем «Таврию». С «Тереком» 1:1, дополнительное время — и по пенальти проигрываем. Это был удар для меня!

— Почему?

— Мне казалось, команда готова. На сборах выглядели отлично. Два дня после этого я сидел смотрел видео. Пытался понять, в чем же дело. Почему проиграли? В одном моменте замечаю: нашему капитану отдает пас молодой полузащитник. Неточно — и тот накидывается на него с грубыми словами! Тут-то я и понял: вот где главная заноза. Он не дает раскрываться молодым из-за своего авторитета. Ты должен подбадривать, ты опытный футболист. А вместо этого — приносишь вред.

— Как быть?

— С ним в паре играл другой футболист, помоложе, — так его наш ветеран просто гнобил: «Не так сделал! Не так отдал!» Назавтра матч с «Таврией». У нас в 11 утра отъезд на тренировку. В 10.55 вызываю капитана: «У меня к тебе нет претензий. Но я строю новую молодую команду — и в ней тебя не вижу...»

— Вот это разговор.

— Продолжаю: «Можешь переходить в любой клуб. Никаких препятствий чинить не станем. Вот куда хочешь! Я тебя освобождаю».

— Для него шок, наверное, был.

— Шок — это мягко сказано. Он потерялся, понять ничего не мог. Но я один принял такое решение. Даже помощникам своим не говорил. Он поднялся: «Хорошо. А может...» «Нет, — отвечаю, — претензий никаких, но дальше мы должны идти порознь».

— Жестко.

— Главное, во время контрольных матчей несколько раз его предупреждал — закрой рот! Что ты каждый эпизод комментируешь? Но вот такой человек! При этом вне футбола — идеальный.

— Ну и как вас жизнь рассудила?

— Я сказал: «Сейчас уезжаем на тренировку. Собери вещи. Чтобы мы вернулись — тебя на базе не было». Завтра начинается чемпионат. Сцены прощания команде не нужны. Я зашел в автобус, ребята уже расселись: «Что, все в сборе?» — «Капитана нет...» — «Его в клубе больше не будет!» Сажусь. Гробовая тишина.

— А дальше?

— Все что угодно могло случиться! Это не «пехота» — знаковая фигура для того «Спартака»! От старой базы до стадиона ехать минут пять. Меня сразу к телефону — звонит председатель правительства республики, он курировал команду: «Валерий Георгиевич, это правда?!» Пять минут прошло — не успели до поля дойти!

— Невероятно.

— Отвечаю: «Да, правда!» А это был его любимый футболист. Председатель правительства произносит: «Ты хорошо подумал?» — «Да. Дальше ему сложно будет, не вижу его в команде». «Ладно, — говорит, — тебе виднее». Прозвучало так многозначительно... С «Таврией» закончили 1:1. Но играли просто здорово! После матча их пожилой тренер Анатолий Заяев сказал мне: «Валера, в этом году ты выйдешь в высшую лигу!» — «Вы что, Анатолий Николаевич? Какая высшая лига?» — «Попомнишь мои слова...»

— Заяев оказался прав.

— Да, как понесли всех — с песнями вышли! Так что важно не проспать момент, когда лидер начинает приносить больше вреда, чем пользы. Сразу освобождать!

— У вас и в ЦСКА была похожая ситуация.

— Да и в «Динамо» тоже. Принял команду в 1999-м — там числился один известный футболист. Сам зашел: «Мне уходить?» — «Ты все правильно понял...» А в ЦСКА я вообще 14 человек освободил! Что очень важно — Евгений Гинер меня поддержал. Объяснил ему: «Надо работать на перспективу. Начинаем с чистого листа».

Криштиану

— Мы отвлеклись от чемпионата мира.

— Не отвлеклись — чтобы создать команду, нужен коллектив. Сборная Марокко — прекрасный пример! Какие бойцы! Не щадили ни себя, ни соперника. Все на пределе физических возможностей.

— В самом деле.

— Лишь два футболиста очень высокого уровня. Хакими из «ПСЖ», да Зиеш из «Челси». Остальные попроще. Созданы для единоборств. Тем же французам отрывали ноги! Мбаппе только принимает мяч — уже один летит на него в подкате, другой — в шпагате...

— А с немцами что творится?

— Сейчас Германия больше увлекалась вопросами ЛГБТ, чем футболом. Отсюда и результат. Но по-настоящему мне обидно за Португалию. Сантуш ни коллектив не смог создать, ни вдохновить игроков. Пошел на поводу у отдельных футболистов. Думаю, Бруну Фернандеш был одним из инициаторов...

— У вас нет ощущения, что минусы нынешнего Криштиану уже перевешивают плюсы?

— Да поймите — он не столько по игровым качествам, сколько из-за авторитета должен был выходить на поле! Вот у меня во Владикавказе был футболист, тоже капитан команды, который играл не то чтобы блестяще... Но потрясающе влиял на коллектив! Был незаменимый! Месси-то сегодня тоже не 25. При этом — вожак. Феноменальные человеческие качества! Вот это — работа тренера. Сплотил вокруг Лео команду.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

— Теперь и мы уверены — Криштиану должен был играть.

— Вы вспомните: когда-то вместо Висенте Дель Боске пришел в «Реал» Карлуш Кейруш. Довольно быстро его уволили, но команду успел довести до такого, что года три выкарабкивались. Ничего выиграть не могли. Хотя на семи позициях играли люди, лучшие в мировом футболе! Включая Роналдо, Зидана, Фигу, Роберто Карлоса... Потом позвали Фабио Капелло, он навел порядок, многих убрал — и «Реал» стал чемпионом!

— Вы о Капелло в какой-то момент жестко отозвались.

— Это было, когда он уже со сборной России работал. Но Капелло — великий тренер! А я не могу понять, когда мы приглашаем специалистов, которых никто не знает. Которые совершенно не востребованы в своих странах. Надо доверять нашим молодым ребятам — и набраться терпения! «Спартак» меняет тренеров каждый год. Посмотрите — «Локомотив» привез целую немецкую делегацию. Ну и во что превратилась команда?

— Все видят, во что. Стоят на вылет.

— Не всегда «заграница нам поможет». А уж сейчас, когда нет еврокубков, приглашать иностранцев тем более смысла нет.

— В вашем ЦСКА золотых времен возможен был футболист с пробегом по шесть-семь километров за матч — как Месси?

— А что, Карвалью много бегал? Не думаю, что у него по 12 километров выходило. Но сколько пользы приносил — минимум брака, любое касание мяча обостряло игру.

— Вопрос снимается.

— Повторяю, Месси — вожак. Невероятный авторитет. Аура его достижений помогает всем. Лионель Скалони вокруг Месси создал команду. Все то же самое должен был сделать Сантуш. Приподними авторитет Роналду — от этого Португалия только выиграла бы! Вы читали интервью Фигу?

— Нет.

— А он правильно сказал: «Как Португалия могла стать чемпионом мира без Криштиану?!» Я убежден, Роналду можно было встроить в командные действия! Человек почти 200 матчей провел за сборную, с ним выигрывали Евро. Я ни секунды не сомневался, что и в Катаре португальцы попадут в четверку лучших. Какие футболисты у них сидят в резерве!

«Динамо»

— Кто из тренеров в Катаре приятно удивил?

— Марокканец Валид Реграги. Его назначили за два месяца до старта чемпионата мира. Он что, физически футболистов подготовил? Нет! Просто из команды создал семью — посмотрите, как они гимн пели! Какой настрой! Как бились за каждый мяч! Вот это — работа тренера. Человек знает не только тактику. Надо еще заряжать тех, кто сидит в запасе — чтобы не бросили лопату. Я всегда в своей работе больше внимания уделял тем, кто не попадает в основу. Чтобы держали себя в форме. Но главное — стабильный состав. Нет его — не будет и результата.

— Это правда.

— В хорошей команде девять позиций должны быть «железными». Одна-две — «плавающие».

— Тянет вас назад в тренерскую профессию?

— Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы — и на это уже мотивации нет.

— Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?

— Может, и аргумент. Вот ушел Семин — и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен — он никогда мои решения не ставил под сомнение!

— Мы помним. Прекрасное было время.

— С его стороны была только помощь. Вот почему из того ЦСКА люди уезжали в «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус»... При этом становимся чемпионами — слышу: «Не так играют!» Хорошо, если мы «не так» — во что другие играют? В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции — могли бы успешно выступить и в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность! Ребята молодые — а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. За семь лет худший результат — бронза. А один руководитель клуба в те же времена говорил, что тренер — это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке»...

— Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?

— Это провокационный вопрос...

— Что ж тут провокационного?

— Нет. Не готов.

— Жалко. Когда в последний раз вас звали тренировать?

— В московское «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Но чтобы начать работу — надо на берегу договориться, как строить команду. Какие цели. Что нужно. Чтобы на тебя не списали все, если не будет результата. Как-то я лекцию читал — и один из тренеров сказал: «У нас задерживали зарплату, это повлияло на результат. Меня уволили».

— Что ответили?

— «А зачем ты тогда работал? Перестали в клубе платить — развернись и уходи! Зачем доводить до того, что тебя выгонят?» Тебя же выставят виноватым — перейдешь в разряд теоретиков!

— Почему с «Динамо» у вас не сложилось?

— Я поставил условия — и не сошлись.

Бразилия

— Не считая финала — матч на чемпионате мира, подаривший вам особенное наслаждение?

— Если говорить про качество игры — Бразилия смотрелась роскошно. Аргентина в финале 75 минут показывала футбол высочайшего уровня. А вот у французов какой-то тактики я не увидел. Индивидуально сильные игроки на каждой позиции. Оснащены физически и технически. Но...

— Что?

— Нельзя сказать, что просматривался какой-то рисунок. Мбаппе убежит — забьет. Хорошо! Жиру головой выиграет — тоже отлично. А внизу его нет. В составе все как на подбор гиганты. Быстрые, физически крепкие. Пожалуй, скорректирую свое высказывание: по подбору исполнителей на этом чемпионате мира номер один — французы. Потом бразильцы. Третьи — португальцы. На четвертом месте аргентинцы.

— Англичане?

— Состав неплохой. Их беда — попали в четвертьфинале на французов. Про немцев я уже говорил — их занимали другие вопросы, не футбольные. У испанцев команда молодая, техничная. Но тоже увлеклись не тем, чем надо.

— А они-то чем?

— Контролем мяча. Контроль ради контроля. Гляжу: у них момент, чтобы провести быструю атаку. Нет! Исполняют что-то позиционное...

— Ну а бразильцев что сгубило?

— Танцами увлекались! Заранее видели себя в финале. Но попалась Хорватия — зубастая команда, да и на бразильцев здорово настроилась. А те недооценили соперника.

— В любой здорово играющей команде есть скрытый герой. Которого мы не замечаем — но от него многое зависит. Кто у Аргентины?

— Да там лидер в каждой линии! Великолепный вратарь — Мартинес. Надежный центральный защитник — Отаменди. В середине поля хорош де Пауль, который в каждом матче выполняет колоссальный объем работы. Ну а впереди творит Месси. У Франции — то же самое. Льорис, Варан, Гризманн, Мбаппе. Столпы, на которых все держится.

— Кого вам не хватало на этом чемпионате мира?

— Холанна. Парню не повезло со сборной.

Лео

— Мы высчитывали, первый чемпионат мира, который вы посмотрели, — Англия, 1966-й. Вам было 12 лет...

— Телевизор в нашей семье появился в тот год — но уже после турнира. Так что финал не смотрел. Зато вышедший вскоре фильм «Спор за золотую богиню» меня очаровал. Вы видели?

— Нет.

— Отыщите — не пожалеете! Блестяще показано, как родоначальники футбола шли к чемпионству. Как португальцы «убивали» Пеле. Просто уничтожали! У Бразилии тогда была фантастическая сборная. А в 1970-м вообще изумительная. Пеле, Ривелино, Тостао, Жаирзиньо... Самый сильный состав бразильцев за все времена!

— Так мы к чему ведем? Финал-2022 — лучший в истории чемпионатов мира?

— Безусловно! Нельзя сравнивать то, что было полвека назад и сейчас. Футбол с тех пор сильно изменился. Скорости, тактика, функциональные возможности игроков — сегодня все другое!

— Кого бы вы назвали лучшим игроком турнира?

— Месси. Да, Мбаппе забил восемь мячей, из них три в финале, где устроил бенефис. Но все это перевешивает один-единственный факт. Кто чемпион мира-2022? Месси!

— Давайте пофантазируем. Вы руководите богатой командой и можете на ближайшие два года подписать либо Месси, либо Мбаппе. Кого выбираете?

— Мбаппе. Он гораздо моложе, это будущее футбола. А Месси 35. Да, гений. Но в каких-то эпизодах он уже объективно не тот, что прежде. Возраст...

Лионель Месси со своей семьей после победы в финале ЧМ-2022.. Фото Reuters Фото Reuters

— Вы на поле видели и Пеле, и Марадону. Кто для вас лучший игрок в истории футбола?

— Пеле. Настоящий король футбола! Еще и лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета. Игрок действительно выдающийся, вообще без слабых мест. На второе место ставлю Месси.

— А Марадона?

— На третьем. Четвертый — Роналдо. Пятый — Криштиану.

— Объясните, в чем Месси сильнее Марадоны?

— У Лео и титулов больше, и достижений. Не только командных, но и личных. А в спорте все определяет результат.

— Вы с Месси общались?

— Один раз. В 2009-м я тренировал киевское «Динамо», в Лиге чемпионов попали в группу с «Барселоной», «Интером» и «Рубином». В тот год Месси впервые вручили «Золотой мяч». Буквально через несколько дней после церемонии мы принимали в Киеве «Барселону». В подтрибунном помещении прямо перед выходом на поле я подошел к Лео, поздравил.

— А он?

— Засмущался. Месси очень скромный. Обратите внимание — он за всю карьеру ни в каких скандалах не замешан, никто о нем плохого слова не сказал. Исключительный профессионал, семьянин. Вот с кого молодежи надо брать пример. Кстати, как и с Криштиану! Он в футболе для многих образец трудолюбия. Не прошло и двух дней, как сборная Португалии покинула Катар, а Роналду уже приступил к тренировкам на базе «Реала»!

Семак

— Кто сегодня в мире для вас тренер номер один?

— Если говорить о тех, кто возглавляет национальные сборные, — конечно, Скалони. При нем Аргентина выдала 36 матчей без поражений! Оборвалась серия внезапно — на Саудовской Аравии. Но эта осечка пошла команде на пользу. Футболисты сплотились, одержали шесть побед подряд и стали чемпионами мира. В клубном футболе классных тренеров тоже хватает.

— Например?

— Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп. Где бы ни работали — всегда добиваются результата. Держится пока на плаву и Жозе Моуриньо. А Лучано Спаллетти? Он оставил о себе в России добрую память и как тренер, и как человек, а сейчас с «Наполи» борется за чемпионство... Мне запомнилось недавнее интервью Месси, который сказал, что Гвардиола причинил много вреда футболу. Потому что все стали копировать его игровой стиль. Но ведь сложно найти таких исполнителей, как Месси, Хави, Иньеста. Вон даже «Манчестер Сити» никак не может выиграть Лигу чемпионов. Потому что в распоряжении Гвардиолы теперь нет игрока уровня Месси.

— А в российском футболе кто из тренеров на данный момент самый-самый?

— Сергей Семак. Он же с «Зенитом» четыре раза подряд стал чемпионом. Уверен, и в этом сезоне возьмет золото.

— Никаких сомнений?

— Абсолютно! Ну а чтобы получить признание на международной арене, Семаку нужно и в Европе что-то выиграть. Такая возможность рано или поздно появится. Санкции же не вечны. Надеюсь, скоро Россия вернется в большой футбол.

— Понимаете Андрея Аршавина, который лучшим тренером РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23 назвал Марцела Личку?

— Сколько людей — столько и мнений. «Оренбург» — неплохая команда. Но я бы из тренеров прежде всего отметил бы Игоря Осинькина. Прекрасный специалист, мне очень нравится, как он работает в «Крыльях». С приходом Гильермо Абаскаля явно преобразился «Спартак». Валерий Карпин с «Ростовом» показывает достойную игру. Идет на втором месте, хотя в команде нет дорогостоящих футболистов.

— Как вам работа в ЦСКА Владимира Федотова?

— Пока армейцам не хватает стабильности. Но все равно в этом сезоне они обязаны быть в призовой тройке. А уж в следующем надо ставить задачу выиграть чемпионство. Правда, я не в восторге от иностранцев — Карраскаля и Медины.

— Почему?

— К сожалению, редко они показывают хорошую игру. Один матч могут здорово провести, а потом два-три провалить. Как это возможно?! Мне кажется, лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров.

Пиняев

— Время от времени слышим от экспертов: «Акинфеев уже не тот, что раньше». А вы как думаете?

— Для меня в России по-прежнему нет вратаря сильнее, чем Акинфеев!

— А Сафонов?

— Ну вы же видите, какие ошибки он допускает...

— Сычевой, один из лучших бомбардиров лиги, переходит из «Оренбурга» в «Крылья». Сюрприз?

— Я удивлен, что он решил продолжить карьеру в Самаре. Впрочем, по стилю игры эти команды похожи. Контроль мяча, средний и короткий пас, быстрая смена направления атаки... Думаю, Сычевой добавит «Крыльям» остроты.

— Чем он хорош?

— Типичный центрфорвард. Габаритный, неплохо действует на «втором этаже». Но мне больше нравятся такие футболисты, как Промес, Пиняев... Быстрые, техничные, кого угодно могут обыграть один в один.

— В вашем ЦСКА Сычевой заиграл бы?

— Ну какой Сычевой? О чем вы говорите? Да у нас в атаке была сумасшедшая конкуренция! Даже Жо, Олич и Красич не всегда попадали в стартовый состав!

Сергей Пиняев. ФК «Крылья Советов»

— Вы Пиняева упомянули. Он в шаге от перехода в «Локомотив».

— Ему нужен клуб, где он будет расти как футболист. Важно сделать правильный выбор. Один неверный шаг — и вся карьера пойдет под откос. А у «Локомотива» ситуация непростая. Команда внизу, тренерская чехарда... Сейчас позвали молодого специалиста — Михаила Галактионова. В «Ахмате» у него не пошло, с «Нижним» тоже каких-то выдающихся результатов не показал. Посмотрим, как будет в «Локомотиве». Все-таки футболисты здесь более классные. Дай бог, чтобы у Галактионова получилось.

— Пиняев действительно одаренный мальчишка? Или раздули?

— Он очень талантливый. За последние годы я и не видел в России футболиста, который бы так владел мячом. Все на уровне — дриблинг, скорость, пас. Играет не по годам зрело. На моей памяти настолько ярко начинал разве что Дзагоев. Правда, их сложно сравнивать — они и по амплуа разные, и по манере игры.

— Какой совет вы бы дали сейчас Пиняеву?

— От советов воздержусь. Скажу так: в какой бы клуб он ни перешел, хочу пожелать ему не останавливаться на достигнутом, прогрессировать. У Сергея есть все качества, чтобы вырасти в звезду европейского класса.