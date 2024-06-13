Биография Вирджила ван Дейка: история капитана «Ливерпуля» и сборной Нидерландов

История голландского футболиста, который покорил мир.

Голландский футболист имеет сложную историю жизни, с самого раннего детства ему выпало пройти немало испытаний. Однако сейчас ван Дейк — капитан сборной Нидерландов и самый высокооплачиваемый защитник в мире. Секрет его успеха прост — любовь к футболу.

Вирджил ван Дейк

Дата рождения: 8 июля 1991 года

Место рождения: Бреда (Нидерланды)

Вид спорта: футбол

Амплуа: защитник

Рост: 193 см

Игровой номер: 4

Клуб: «Ливерпуль»

Детские годы и юность ван Дейка

Вирджил родился 8 июля 1991 года в голландском городке Бреда с населением чуть более 170 тысяч жителей. Футболист из самой обычной семьи: его отец Рон был установщиком телеоборудования, а мать Эллен Фо Сью работала офицером полиции. У ван Дейка есть младшие брат Джордан и сестра Дженнифер. Когда мальчику было 12 лет, отец ушел из семьи. Это событие подкосило его близких. Брат и сестра не носят фамилию отца, а Вирджил сохранил ее — правда, на свои джерси наносит имя.

Юноша какой-то период времени жил с отцом, который возил сына на тренировки по футболу. Без транспорта мальчик просто-напросто не успевал бы добраться. Но вскоре мужчина женился во второй раз, и подросток не смог поладить с мачехой из-за ее властного характера. Вирджил вернулся к матери и полностью прекратил общение с Роном.

В юности ван Дейк подрабатывал в местном кафе Oncle Jean мойщиком тарелок, за час зарабатывал около трех евро. Мальчик всегда грезил футболом, но поначалу у него не очень получалось на поле из-за медлительности и не самого атлетичного телосложения. Как только он возмужал, им стали интересоваться местные команды.

Вирджил прошел отбор в академию «Виллем II». Подросток выступал на позиции правого защитника, в 17 лет ему пришлось сместиться в центр из-за того, что он быстро рос. При этом у него не складывались отношения с тренером, который не давал ему место в основном составе. В 2010 году ван Дейка заметил голландский тренер Мартин Куман, работающий в «Гронингене». Специалист предложил парню перейти в этот клуб, из академии которого он впоследствии и выпустился.

Вирджил ван Дейк. Фото Global Look Press

Спортивная карьера ван Дейка

Клубы

Ван Дейк дебютировал в «Гронингене» в апреле 2011 года. Первый в карьере гол защитник забил 30 октября в ворота «Фейеноорда». Спустя два сезона игрок покинул клуб из-за проблем со здоровьем. Футболист жаловался на боли в животе, у него обнаружили перитонит, воспаление аппендицита и почечную недостаточность. Из-за несвоевременной помощи (врачи лечили его только таблетками) пришлось делать операцию.

После восстановления ван Дейк перешел в шотландский «Селтик». Вирджил впервые вышел на поле «Селтик Парка» 17 августа 2013 года в игре с «Абердином». В дебютном сезоне голландца команда собрала победную серию из 11 матчей и досрочно стала чемпионом страны. Защитник был включен в символическую сборную лиги.

Во втором сезоне ван Дейк оформил с «Селтиком» золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок шотландской лиги. Футболист вновь попал в символическую сборную чемпионата. Два гола защитника помогли клубу из Глазго пройти «КР Рейкьявик» в квалификации Лиги чемпионов, но «кельтам» все равно не удалось пробиться в группу после поражения в решающем раунде отбора от «Мальме». В то же время голландец пришел к выводу, что ему пора сменить клуб.

В конце лета 2015 года ван Дейк переехал в Англию и подписал контракт с «Саутгемптоном». Защитник дебютировал в премьер-лиге 12 сентября в матче против «Вест Бромвича» (0:0). В своей третьей игре в новой команде Вирджил забил первый гол за «святых», поразив ворота «Суонси» (3:1). Вторую часть чемпионата футболист пропустил из-за травмы.

В 2017 году ван Дейка хотел приобрести «Ливерпуль». Однако красные допустили оплошность — пытались договориться с игроком напрямую в обход «Саутгемптона». После риска попасть в бан, руководство клуба из Ливерпуля принесло официальные извинения и отказалось от покупки голландца. На защитника также претендовали «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал», но дальше разговоров дело не дошло.

Вирджил ван Дейк. Фото Global Look Press

Через год «Ливерпуль» обратился в «Саутгемптон» с предложение по трансферу ван Дейка. Голландец стал самым дорогим новичком в истории красных и самым дорогим защитником в истории: за игрока заплатили 75 миллионов фунтов стерлингов (около 85 миллионов долларов). Свой первый матч в новой команде Вирджил провел в 1/32 финала Кубка Англии против «Эвертона» и стал автором победного гола. Благодаря этому он сразу же завоевал любовь болельщиков.

Спустя год ливерпульский клуб с ван Дейком выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии. В сезоне-2019/20 голландец помог красным впервые с 1990 года взять титул в премьер-лиге. Защитник принял участие во всех матчах команды Юргена Клоппа и записал на свой счет пять голов. Сезон-2021/22 мерсисайдцы завершили на втором месте.

Ван Дейк в «Ливерпуле» полностью раскрыл свой талант и завоевал самое большое количество трофеев. Среди них — победы в чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке страны, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира. Вирджил стал капитаном команды.

«Я плакал от счастья, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ. Такие моменты нельзя воспринимать как должное. Когда ты ребенок и смотришь эти турниры, то мечтаешь сыграть в них», — рассказывал ван Дейк Daily Mail.

Сборная Нидерландов

Ван Дейк обратил на себя внимание главного тренера сборной Нидерландов Гуса Хиддинка во время выступления в «Селтике». Известный специалист вызвал защитника в сентябре 2014 года, но тот не смог приехать на сбор вовремя из-за родов жены и нежелания пропустить появление на свет дочери. Вирджил дебютировал в национальную команде в октябре 2015 года, когда «Оранжевых» тренировал Данни Блинд. Его первый матч на международном уровне — против Казахстана. Голландцы пропустили финальные турниры Евро-2016 во Франции и чемпионата мира-2018 в России.

В марте 2018 года Рональд Куман назначил ван Дейка капитаном сборной. Осенью голландцы выиграли группу с Францией и Германией в дебютном сезоне Лиги наций УЕФА. В «Финале четырех» летом 2019-го команда Вирджила победила Англию, а в решающем матче уступила Португалии.

Летом 2021-го ван Дейк пропустил отложенный на сезон чемпионат Европы из-за реабилитации после травмы крестообразных связок. Первым крупным турниром с «Оранжевыми» для защитника стал чемпионат мира-2022 в Катаре. Нидерланды вылетели в 1/4 финала после встречи с будущим чемпионом — Аргентиной (2:2, пенальти 3:4).

Вирджил ван Дейк. Фото Reuters

Достижения ван Дейка

Командные

«Селтик»

чемпион Шотландии (2013/14, 2014/15)

обладатель Кубка шотландской лиги (2014/15)

«Ливерпуль»

чемпион Англии (2019/20)

обладатель Кубка Англии (2021/22)

обладатель Суперкубка Англии (2022)

победитель Лиги чемпионов (2018/19)

обладатель Суперкубка УЕФА (2019)

обладатель Кубка Футбольной лиги (2021/22, 2023/24)

победитель клубного чемпионата мира (2019)

Сборная Нидерландов

серебряный призер Лиги наций УЕФА (2019)

Личные

лучший защитник года по версии УЕФА (2018/19)

игрок сезона в «Селтике» (2013/14)

игрок сезона в «Саутгемптоне» (2015/16)

лучший защитник Лиги чемпионов (2018/19)

игрок года по версии футболистов ПФА (2019)

игрок сезона английской премьер-лиги (2018/19)

игрок сезона в «Ливерпуле» (2018/19)

лучший футболист года в Европе по версии УЕФА (2019)

Сколько зарабатывает ван Дейк

В 2023 году голландский защитник подписал новое соглашение с «Ливерпулем». Его годовая зарплата составляет порядка 60 миллионов фунтов стерлингов, в неделю — по 220 тысяч фунтов.

Вирджил ван Дейк с супругой. Фото Global Look Press

Личная жизнь ван Дейка

Футболист познакомился со своей будущей женой Рик Нойтгераг еще в школе. Пара воспитывает двух дочерей Нилу (родилась в 2014 году) и Джади (2016). Девушка ради возлюбленного бросила работу и последовала за ним. В Нидерландах блондинка работала менеджером в магазинах известных брендов.

В их личной жизни не всегда все было гладко. Как только ван Дейк переехал в Шотландию, он завел любовницу. Осложнило ситуацию то, что Рик была беременна.

В 2014 году шотландское издание The Sun опубликовало материал с громким заголовком «Крыса «Селтика» и порнозвезда. Ван Дейк изменял беременной девушке с моделью». Папарацци засняли футболиста с порноактрисой по имени Джорджи Лайалл. Более того, на этом поприще она стала настоящей звездой: на ее счету 16 сайтов для взрослых, сотрудничество со студией Brazzers. Ранее девушка была замужем за полицейским, но он не смог смириться с таким увлечением супруги.

Связь с любовницей голландский защитник пытался скрывать от жены и общественности. С Джорджи он общался с помощью секретного телефона. Порноактриса посещала командные вечеринки.

Однажды Вирджил пригласил девушку домой, где она увидела детские вещи. Когда Лайалл узнала, что гражданская жена футболиста ожидает ребенка, то рассталась с голландцем. После обнародования информации порноактрисе поступали угрозы. Она даже пыталась уйти из индустрии, записавшись на медицинские курсы, однако вскоре вернулась и стала снова популярна в Сети.

Рик Нойтгераг смогла простить измену, а в 2017 году они официально оформили свои отношения.