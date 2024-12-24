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Сегодня, 16:48

Булыкин — о словах Лама про ЧМ-2018: «Сейчас все наезжают на Россию и без причин в том числе»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин ответил экс-защитнику сборной Германии Филиппу Ламу, выступившему с критикой проведения чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее Лам заявил, что чемпионата мира должны проходить в демократических странах и назвал Европу пострадавшей от проведения ЧМ-2018 в России.

«Сейчас все наезжают на Россию и без причин в том числе. Футбол развивается во всем мире, чемпионаты мира должны проходить в разных уголках. В самой Германии сейчас накаляется как политическая, так и социальная обстановка. Лучше Ламу подумать о проблемах своей страны, а не наезжать и делать необдуманные заявления о России, потому что в нашей стране прошел один из лучших чемпионатов мира, и это признали во всем мире», — цитирует Булыкина «ВсеПроСпорт».

В 2018 году чемпионом мира стала сборная Франции, в финале обыгравшая Хорватию со счетом 4:2. В 2022 году победителем чемпионата мира стала Аргентина, переигравшая команду Франции со счетом 3:3 (по пен. 4:2).

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Дмитрий Булыкин
Филипп Лам
Футбол
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