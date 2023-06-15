Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Чемпионат мира
Чемпионат мира-2018

Сегодня, 12:53

Мутко о ЧМ-2018: «Было яркое событие! Такая атмосфера, праздник!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Виталий Мутко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший министр спорта РФ и экс-президент РФС Виталий Мутко вспомнил об атмосфере в России во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Было яркое событие! Мы возвращаемся к нему, когда видим все реализованное — дороги, аэропорты, стадионы. Недавно смотрел матч «Балтика» — «Рубин». Стадион битком! Игнашевич на бровке! Впечатлений очень много. Главное, что мы смогли это сделать. Было задействовано 300 тысяч человек. Такая атмосфера! Праздник!
Во время чемпионата мира я собирал мэров и общался с ними. Например, приезжает поезд в 7.00 в Нижний Новгород, матч в 19.00. Что людям делать? Он мне отвечает: «У нас пятидневная программа сплавов по реке». Тем не менее, люди справились с задачей занятия болельщиков в городах. Они перестроились, поняли, что нужно людям, которые приехали на 4-5 часов» — сказал Мутко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Победителем турнира стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию (4:2). Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Виталий Мутко
1
Обсудить
Читайте также
Мележиков уходит из «Спартака». Чем гендиректор запомнился в клубе и кто его заменит
Ледовое шоу Мишина в Краснодаре отменили в последний момент. Почему?
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Франция - Хорватия. Прогноз
Какие русские слова выучили иностранцы
Питер болеет за Бельгию
"Кейн и Алли зависли за видеоиграми на ЧМ"
Уилл Смит отжигает в Лужниках
Русские и аргентинцы зажигают
Вукоевич извинится? Отвечает он сам
Вукоевич пришел на матч Англия - Хорватия
Третьяк - о "Красной машине" и Смолове
Фанаты "Реала" хотят Мбаппе вместо Роналду
"428 фунтов - и ты как Саутгейт!"
Как "Лужники" встретят Виду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мутко заявил, что чемпионат мира 2018 года в России восхитил весь мир

Мутко: «Россию не отменить. Думаю, это понимание у всех придет»