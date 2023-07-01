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Сегодня, 10:00

Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Тренер Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" вспомнил обстоятельства победы над Испанией (1:1, 4-3) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Думаете, что по случаю пятилетнего юбилея я вот сейчас возьму и скажу, что был уверен в победе (смеется)? Нет, не скажу. Но я был уверен в том, что ребята морально готовы к игре против такого соперника. Это было видно по их лицам и по их поведению в раздевалке перед матчем.

Мы ведь уже провели вместе два года к тому моменту, прошли через шквал критики и бог знает чего еще, так что я научился хорошо чувствовать нашу раздевалку. Это нечто неуловимое, что трудно передать человеку со стороны. Перед игрой с Испанией ощущалось определенное напряжение, без чего объективно не обойтись на такой стадии турнира, но главное, что у ребят не просматривалось никакого мандража и преклонения перед таким титулованным соперником.

То же самое я видел и по ходу самой игры. Упреждая ваш следующий вопрос, скажу, что и по ходу матча, до самого его конца не был уверен, что мы непременно выиграем. Но был уверен, что ребята сделают для этого все возможное и невозможное», — сказал Черчесов "СЭ".

1 июля 2018 года сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию в серии пенальти. В четвертьфинале россияне уступили будущим финалистам турнира Хорватии.

 
Станислав Черчесов и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Против Испании все прошло по плану. По нашему плану». Черчесов вспоминает историческую победу России на ЧМ

 

Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу 2018
Сборная Испании по футболу
Сборная России по футболу
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