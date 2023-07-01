Дзюба о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Стадион думал, что у нас не было шансов, а потом мы забили»

Форвард «Локомотива» и экс-игрок сборной России Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» с дня Московского спорта поделился впечатлениями от победы национальной команды над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, 4:3 пен.).

— Нет ничего лучше в спорте, чем гимн своей страны. По этому ты скучаешь и будешь скучать всю жизнь, — сказал Дзюба. — «Лужники» ассоциируются с пенальти в матче с Испанией. Минут 15-20 стадион думал, что у нас не было шансов, а потом мы забили. Было очень круто смотреть, как Москва гуляет. Незнакомые люди были очень доброжелательны. Гулял в своем дворе после ЧМ три-четыре месяца. Меня везде узнавали, поэтому не мог куда-то выходить.

— Был дискомфорт?

— Нет. Когда я был маленьким, то всегда хотел взять автограф у футболиста. Была история, что мне один игрок не дал автограф. Тогда дал себе обещание, что никогда так не сделаю.

— Кто не дал вам автограф?

— Не буду говорить.

1 июля 2018 года сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию. В четвертьфинале россияне уступили будущим финалистам турнира Хорватии.