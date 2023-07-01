Гранат — об игре с Испанией на ЧМ-2018: «Не ожидал, что выйду в том матче»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился воспоминаниями о том, как выходил на замену в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против сборной Испании (1:1, по пенальти — 4:3).

«Не ожидал, что выйду в том матче. По первому тайму не видно было, что кто-то выпадает и не может продолжить игру. Но в перерыве в подтрибунном помещении начальник команды мне сказал готовиться к выходу вместо Юры Жиркова. Я взял необходимую амуницию, попил какие-то энергетики и пошел разминаться. Да, тогда я был очень взволнован, но с первыми касаниями после выхода на поле мандраж ушел», — цитирует Граната Metaratings.ru.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).