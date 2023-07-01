Гранат заявил, что карьеру Акинфеева можно увековечить в моменте его спасения пенальти от Аспаса ногой на ЧМ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат вспомнил, какие эмоции испытывали игроки национальной команды перед серией пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против сборной Испании (1:1, по пенальти — 4:3).

«Все переживали в тот момент. Но мы все постоянно друг друга поддерживали, плюс была уверенность, что с Акинфеевым серию пенальти пройти легче, чем с любым другим голкипером. Игорь Акинфеев — главная стена российского футбола. При каждом ударе мы верили, чувствовали и хотели, чтобы Игорь отбил. Он в итоге взял тот пенальти от Аспаса ногой. Те эмоции нельзя передать, очень жаль, что они забываются со временем. Всю карьеру Акинфеева можно увековечить в этом моменте. Он заслуживает это признание», — приводит Metaratings.ru слова Граната.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).