Игроки сборной Хорватии переведут премиальные за ЧМ-2018 в детский фонд

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в Фейсбуке национальной команды сообщил, что игроки пожертвуют призовые с чемпионата мира-2018 хорватским детям.

– Все футболисты, а также футбольные центральные учреждения информируют общественность о том, что все поступления от чемпионата мира будут переведены в специальный фонд для детей Хорватии, – говорится в сообщении. – Фонд будет финансировать проведение праздников для детей. Хорватские футболисты – с народом нашей страны. Они сделают все, что в их силах, чтобы помочь. Пусть все дети Хорватии имеют возможность провести по крайней мере семь дней на хорватском побережье. Это наименьшее, что футболисты могут сделать для наших товарищей.

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