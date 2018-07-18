Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Чемпионат мира
Чемпионат мира-2018

18 июля 2018, 12:18

Игроки сборной Хорватии переведут премиальные за ЧМ-2018 в детский фонд

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в Фейсбуке национальной команды сообщил, что игроки пожертвуют призовые с чемпионата мира-2018 хорватским детям.

– Все футболисты, а также футбольные центральные учреждения информируют общественность о том, что все поступления от чемпионата мира будут переведены в специальный фонд для детей Хорватии, – говорится в сообщении. – Фонд будет финансировать проведение праздников для детей. Хорватские футболисты – с народом нашей страны. Они сделают все, что в их силах, чтобы помочь. Пусть все дети Хорватии имеют возможность провести по крайней мере семь дней на хорватском побережье. Это наименьшее, что футболисты могут сделать для наших товарищей.

"Вам не рады в нашей раздевалке". Мощное выступление Далича против хорватских политиков

Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
0
Читайте также
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Франция - Хорватия. Прогноз
Какие русские слова выучили иностранцы
Питер болеет за Бельгию
"Кейн и Алли зависли за видеоиграми на ЧМ"
Уилл Смит отжигает в Лужниках
Русские и аргентинцы зажигают
Вукоевич извинится? Отвечает он сам
Вукоевич пришел на матч Англия - Хорватия
Третьяк - о "Красной машине" и Смолове
Фанаты "Реала" хотят Мбаппе вместо Роналду
"428 фунтов - и ты как Саутгейт!"
Как "Лужники" встретят Виду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

"Вам не рады в нашей раздевалке". Мощное выступление Далича против хорватских политиков

Криштиану Роналду, Мбаппе и Модрич - в команде мечты ЧМ-2018 по версии болельщиков