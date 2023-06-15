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Чемпионат мира-2018

Сегодня, 13:01

Мутко: «Россию не отменить. Думаю, это понимание у всех придет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Виталий Мутко, ранее занимавший пост президента РФС и входивший в исполком ФИФА, поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018.

— Одним из символов ЧМ-2018 стала нога Акинфеева. Это тоже наследие чемпионат?

— Все вспоминают это! Игорь святой в этом плане. Акинфеев — пример служения футболу, клубу, преданности.

— Сегодня играет сборная ретро-матч. Пойдете?

— Нет, сегодня дела до самого вечера. К сожалению, не смогу.

— Когда сможем и сможем ли такое глобальное событие провести?

— Я верю в это. Россия никуда не денется. Самая крупная страна в мире по размерам. Конечно, Россию не отменить. Думаю, это понимание у всех придет. Сейчас какое-то затмение. Я сталкивался с этим в спорте. Когда есть идеологическая установка, ты не вдумываешься в суть того, что говоришь, делаешь. Мы видели чемпионат мира в России, где не было никаких разногласий. Ни политических, ни религиозных. Спорт должен объединять! Спорт дает свои эмоции. Я уверен, что Россия способна и может проводить такие мероприятия. Никто так не умеет. Сейчас такой огромный турнир планируется — 48 команд. Ни одна страна мира кроме России не может провести такой турнир.

Игорь Акинфеев
Чемпионат мира по футболу 2018
Виталий Мутко
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Мутко о ЧМ-2018: «Было яркое событие! Такая атмосфера, праздник!»