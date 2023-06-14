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Чемпионат мира-2018

Сегодня, 12:20

Мутко заявил, что чемпионат мира 2018 года в России восхитил весь мир

Ана Горшкова
Корреспондент
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Виталий Мутко, ранее занимавший пост президента РФС и входивший в исполком ФИФА, заявил, что чемпионат мира-2018 в России восхитил весь мир.

«Этот чемпионат мира позволил нам взглянуть на себя со стороны, ощутить наши самые сильные стороны, осознать широту нашей души, еще больше научиться ценить наши традиции. И это восхитило и нас, и весь мир, который стал тому свидетелем, открыл для себя Россию заново с самой лучшей стороны. Да, конкуренты не очень разделяли нашу радость от победы в гонке за право провести чемпионат мира. А мы просто поймали тенденцию, которая была нужна миру и ФИФА», — приводит слова Мутко ТАСС.

Чемпионат мира проходил в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победительницей мирового первенства стала сборная Франции. Команда России впервые в истории вышла в плей-офф и сумела дойти до 1/4 финала.

Источник: ТАСС
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2018
Виталий Мутко
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