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Сегодня, 16:12

В Госдуме РФ ответили Ламу на критику ЧМ в России: «Моськи лают, караван идет»

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев и Филипп Лам
Николай Валуев и Филипп Лам.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление бывшего футболиста сборной Германии Филиппа Лама о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

«Ничего, ровным счетом начихать. Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен чемпионат мира по футболу в России. Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные реляции по итогам Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу в России», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Лам заявил, что Европа «немного пострадала» из-за проведения ЧМ-2018 в России и турнира 2022 года — в Катаре.

Филипп Лам
Николай Валуев
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