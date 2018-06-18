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18 июня 2018, 22:00

РФС просит болельщиков заранее приходить на матч Россия - Египет

Никита Коновалов
Корреспондент
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РФС на официальном сайте дал рекомендацию болельщикам заранее приходить на матч группового турнира чемпионата мира-2018 Россия - Египет. Также были даны рекомендации не брать на игру некоторые предметы.

"Избежать длинной очереди на вход и не опоздать к началу игры можно, если прийти на стадион заблаговременно. Кроме того, перед матчем спонсоры всегда проводят для болельщиков разнообразные активности, и это отличный шанс проникнуться атмосферой турнира.

Без проблем попасть на матч позволит и грамотный выбор вещей, которые Вы планируете взять с собой на стадион. Настоятельно не рекомендуем Вам приходить с большими сумками, воздержитесь от проноса еды, жидкостей и селфи-палок. Вероятнее всего, их придется сдавать в камеру хранения, что приведет к потере времени после окончания матча", - говорится в сообщении РФС. 

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)  

Источник: https://www.rfs.ru/news/207189
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