Сборная Англии хочет вызвать в команду на ЧМ-2018 ямайца Леона Бэйли

Футбольная ассоциация Англии рассматривает вариант с приглашением в сборную Англии вингера "Байера" Леона Бэйли. Бабушка и дедушка 20-летнего ямайца являются англичанами, поэтому он может выступать за "трех львов". Игрок может быть вызыван в команду уже на чемпионат мира-2018.

Тем не менее, официальные переговоры пока не были начаты между сторонами.

Напомним, на чемпионате мира в России сборная Англии сыграет в группе с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).