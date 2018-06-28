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28 июня 2018, 23:26

Себастьян Феттель: "Смотрел ли я Германия – Корея? Да, как и 80 миллионов других болельщиков"

Михаил ПОЛИЕВ
корреспондент

Пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель рассказал, как отнесся к поражению сборной Германии от Кореи (0:2) и вылету команды с чемпионата мира.

- Смотрел ли я Германия – Южная Корея? Смотрел, как и 80 миллионов других болельщиков, - цитирует f1news Феттеля. - Ужасно, что Германия не вышла из группы, но таков спорт. Я не эксперт и мне сложно оценивать. У команды были возможности добиться лучшего результата, но этого не произошло. Другие команды сыграли лучше.

Напомним, Германия заняла последнее место в группе F, набрав лишь три очка, и сложилась с себя полномочия чемпиона мира.

Итоговые таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

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Источник: https://www.f1news.ru/interview/vettel/129992.shtml
Чемпионат мира по футболу 2018
Сборная Германии по футболу
Сборная Кореи по футболу
Себастьян Феттель
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