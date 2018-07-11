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11 июля 2018, 07:08

Жулиу Баптиста: "Полностью уверен в победе англичан"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Бразилии Жулиу Баптиста уверен, что Англия переиграет Хорватию в 1/2 финала чемпионата мира-2018?. По его мнению, хорваты потеряли много сил во встрече с Россией.

– Кто, на ваш взгляд, будет вторым финалистом ЧМ-2018?

– Я полностью уверен в победе англичан.

– Чем вызвана такая уверенность?

– Сборная Англии представляет собой наиболее целостный коллектив, каждый игрок понимает свою роль на поле и четко ей следует. Тренер Гарет Саутгейт проделал великолепную работу с командой. Посмотрите все их матчи: ни в одном не было провалов ни в одной части поля. Про хорватов то же самое я сказать не могу. К тому же балканская команда потеряла много сил в матче с Россией.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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Источник: https://iz.ru/765341/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/zhulio-baptista-rossiia-sdelala-chm-2018-na-fantasticheskom-urovne
Жулиу Баптиста
Сборная Англии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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