Говорит, не хватает демократии.

В начале декабря ФИФА раздала чемпионаты мира, турнир в 2030 году проведут Испания, Португалия и Марокко (также по одному матчу получили Аргентина, Уругвай и Парагвай — в честь юбилея ЧМ), а в 2034-м Саудовская Аравия. И если в первом случае немного смутило количество стран-хозяек — их впервые в истории шесть — то во втором к чиновникам появились вопросы об этичности.

Споры о том, можно ли отдавать мировые форумы ближневосточным монархиям как своеобразную спасительную палочку для отмывания репутации, ведутся давно. Особенно в Европе. Там критиковали Катар (все же помнят сознательную немецкую сборную, закрывавшую себе рот ладонями?), и та же участь не минула саудовцев. Осуждение — много где.

Но ярче других отметился Филипп Лам. Легенда «Баварии» и сейчас не последний человек в европейском футболе и Европе вообще — он пишет книги, сотрудничает с ООН, возглавляет парочку крупных благотворительных фондов. А еще он был начальником оргкомитета Евро-2024 в Германии и отвечал за проведение турнира — то есть мнение Лама по футбольным вопросам как минимум любопытно послушать. И что же он говорит?

А следующее. «Последние крупные турниры были проведены в России и Катаре. Европа немного пострадала от этого», — поделился мнением Филипп в интервью телеканалу Blickpunkt Sport. По мнению Лама, чемпионаты мира в России (2018) и Катаре (2022) нанесли европейцам ущерб.

Филипп Лам играет в футбол с детьми перед началом чемпионата мира-2018 в Москве. Фото Global Look Press

Какой? Легендарный баварец конкретизировать не стал. Но догадаться несложно — судя по другим словам Лама из этого же интервью, ФИФА в последние годы идет на поводу у «неправильных» стран, а европейский континент остается ущемленным. В этой связи, считает Филипп, особенно важными стали Евро-2024 и Олимпиада в Париже.

По мнению функционера, Германия справилась отлично — и это пошло на пользу европейцам: «В целом, мы хотели организовать турнир, чтобы снова объединить людей, и я думаю, что нам это очень, очень хорошо удалось. Думаю, мы снова стали отличными хозяевами. Солидарность стала заметна не только в Германии, но и по всей Европе».

И, конечно, если Россия и Катар — это плохо, то Саудовская Аравия — тоже. Лам раскритиковал передачу чемпионата мира очередной ближневосточной монархии: «Да, это страна с самой высокой плотностью населения в своем регионе: 36 миллионов жителей. Они интересуются футболом, даже на местном уровне. Но мы привыкли к демократии в клубном спорте, а в Саудовской Аравии этого нет».

Неизвестно, что именно подразумевал Лам — отсутствие демократии в стране или при выборе принимающего государства. Собственно, по двум этим пунктам к саудовцам есть вопросы (напомним, на голосовании ФИФА у них не было конкурентов) — их Филипп и задал. «Мы не могли проголосовать за кого-то, мы могли только сказать «да» или «нет». Для меня это означает, что что-то не так», — говорит Лам.

Филипп Лам и Наталья Водянова. Фото Global Look Press

Кроме того, функционер призвал к объединению Европы, чтобы держать ФИФА под контролем. «Европа должна держаться вместе. Мы — большие страны. Здорово, что Олимпийские игры и Евро проходят у нас. Конечно, любой может претендовать на них... Но нужно смотреть на условия и политическую ситуацию на месте. Это чрезвычайно важно», — подытожил Лам.

Интересное развитие общественной мысли происходит в европейском футболе. Лам — очень влиятельный спикер, и если он заговорил о том, что большим турнирам пора вернуться в Европу, а «неправильным» странам их давать не стоит и не стоило... Ну что же, в очередной раз наблюдаем пинок древнего и давно мертвого мифа про «спорт вне политики».

Остается лишь один вопрос: помнит ли Лам, кто именно выносил Кубок мира на поле «Лужников» перед финалом ЧМ-2018?