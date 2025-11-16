Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 13:28

Адвокат временно покинул сборную Кюрасао перед решающим матчем в отборочном турнире ЧМ-2026

Анастасия Пилипенко

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат временно покинул расположение команды перед матчем последнего тура североамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 против Ямайки, сообщает пресс-служба команды.

Адвокат отправился в Нидерланды по семейным обстоятельствам. Его помощники Дин Горре и Кор Пот будут руководить командой в матче с Ямайкой.

Сборная Кюрасао лидирует в группе B североамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 с 11 очками, Ямайка идет на втором месте с 10 очками. В случае победы над Ямайкой или ничьей Кюрасао впервые в истории выйдет на чемпионат мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Адвокат с 2006 по 2009 год тренировал «Зенит», вместе с командой он выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год нидерландец возглавлял сборную России.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кюрасао по футболу
Дик Адвокат
