16 ноября, 17:00
Сборные Албании и Англии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в воскресенье, 16 ноября. Игра состоится на «Национальной арене» в Тиране (Албания). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями матча Албания — Англия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.
В первом матче Англия победила Албанию со счетом 2:0.
Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.