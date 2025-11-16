Дубль Кейна принес сборной Англии победу над Албанией

16 ноября, 21:53
Сборная Англии на выезде победила Албанию в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0.
Оба гола в этой игре забил Харри Кейн, который отличился на 74-й и 82-й минутах.
Сборная Англии ранее уже гарантировала себе выход на чемпионат мира-2026. Команда набрала 24 очка за восемь матчей и заняла первое место в группе К. Албания, ставшая второй с 14 баллами, сыграет в стыковых матчах.
В параллельном матче дня Сербия дома обыграла Латвию со счетом 2:1. У хозяев голами отметились Александр Катай и Александар Станкович, а у гостей — Владислав Гутковски.
Обе команды не смогли отобраться на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
Saiga-спринтер
Родоначальники футбола главные лидеры европейского отбора. Все победы и без пропущенных мячей в свою рамку.
17.11.2025
hottie
Англия идеально отыграла весь отбор получается. 100% очков и 0 пропущенных.
17.11.2025
Diman_madridista
Зато Конго гол забили! Allez Congo, allez Congo!
16.11.2025