Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
ЧМ-2026

16 ноября, 21:53

Дубль Кейна принес сборной Англии победу над Албанией

Алина Савинова
Харри Кейн.
Фото Reuters

Сборная Англии на выезде победила Албанию в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0.

Оба гола в этой игре забил Харри Кейн, который отличился на 74-й и 82-й минутах.

Сборная Англии ранее уже гарантировала себе выход на чемпионат мира-2026. Команда набрала 24 очка за восемь матчей и заняла первое место в группе К. Албания, ставшая второй с 14 баллами, сыграет в стыковых матчах.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
16 ноября, 20:00. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
0:2
Англия

В параллельном матче дня Сербия дома обыграла Латвию со счетом 2:1. У хозяев голами отметились Александр Катай и Александар Станкович, а у гостей — Владислав Гутковски.

Обе команды не смогли отобраться на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
16 ноября, 20:00. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
2:1
Латвия
3

  • Saiga-спринтер

    Родоначальники футбола главные лидеры европейского отбора. Все победы и без пропущенных мячей в свою рамку.

    17.11.2025

  • hottie

    Англия идеально отыграла весь отбор получается. 100% очков и 0 пропущенных.

    17.11.2025

  • Diman_madridista

    Зато Конго гол забили! Allez Congo, allez Congo!

    16.11.2025

