Баэна: «Мы слишком много говорим о Ямале»

Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна поддержал нападающего команды Ламина Ямаля.

«Мы слишком много говорим о Ламине. Он обычный, скромный парень. Все раздувают из мухи слона, потому что он играет за клуб такого масштаба, как «Барселона». Вот и все!» — приводит El Desmarque слова Баэны.

ССборная Испании в субботу, 15 ноября, сыграет против Грузии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.