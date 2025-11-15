Баэна: «Мы слишком много говорим о Ямале»

Сегодня, 03:21
Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна поддержал нападающего команды Ламина Ямаля.
«Мы слишком много говорим о Ламине. Он обычный, скромный парень. Все раздувают из мухи слона, потому что он играет за клуб такого масштаба, как «Барселона». Вот и все!» — приводит El Desmarque слова Баэны.
ССборная Испании в субботу, 15 ноября, сыграет против Грузии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
