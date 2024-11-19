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Сегодня, 22:08

Дюков: «Теоретически возможность сыграть на ЧМ-2026 есть, даже после жеребьевки»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал новость, что сборная России не допущена до жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Еще в 2022 году нас отстранили от чемпионата мира. В данный момент решение в силе. Пока они не будут отменены, наша сборная не будет допущена. Теоретически возможность есть, даже после жеребьевки есть техническая возможность. Вероятность этого не самая высокая. Давайте будем реалистами», — сказал Дюков.

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 состоится в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе 13 декабря.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная России перед матчем с&nbsp;Брунеем (11:0) в&nbsp;Краснодаре 15&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России не выступит на ЧМ-2026. Ее не допустили до участия в отборе

Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков

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