Анчелотти назвал лучших игроков из тех, кого тренировал

13 ноября, 01:20
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на подкасте у Гари Линекера не смог назвать символическую сборную из игроков, которых тренировал. 66-летний итальянец вместо этого назвал лучших игроков на каждой позиции.
«Вратари? Перуцци, Дида, Петр Чех, Нойер, Касильяс, Куртуа. И я забыл кое-кого. В «Парме», когда я начинал, у меня был Буффон. Лучшие защитники, которых я тренировал? В Англии мое сердце принадлежит Джону Терри. У меня играли также Карвалью, Яп Стам, Мальдини, Неста, Серхио Рамос, Пепе, Варан. Невероятные парни. Лучшие полузащитники? Пирло, Хаби Алонсо, Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро, Лэмпард, Баллак, а также Эссьен в «Челси». Были еще Артуро Видаль, Зеедорф, Гаттузо и Амброзини. Невероятно», — сказал Анчелотти.
Также итальянский специалист отметил, что в этом списке не хватает только Гари Линекера в нападении. В ответ экс-игрок сборной Англии рассмеялся вместе с Анчелотти.
hant64
Япа Стама по кличке "противогаз" Карло включил в число лучших? Очень сомнительная кандидатура. Да, его все боялись на поле из-за его страшного вида, но собственно как футболист он был весьма посредственен.
13.11.2025
Saiga-спринтер
Из тех кого перечислил папа Карло лучший Буффон.
13.11.2025