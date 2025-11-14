Анчелотти признался, что хотел бы видеть сборные Бразилии и Италии в финале чемпионата мира 2026 года

14 ноября, 15:58
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, какой финал он хотел бы увидеть на чемпионате мира 2026 года.
«Надеюсь, Италия завоюет путевку на чемпионат мира. Они должны сделать это. И я твердо убежден, что сделают. А затем мы встретимся в финале! Все были бы счастливы: и итальянцы, и бразильцы. Для меня лично это было бы просто здорово», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italy.
Первенство мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Бразильцы являются пятикратными чемпионами мира, итальянцы — четырехкратными.
ЗГ из БАНИ
Это был сарказьм!)Но тяжело даже представить,какие у него будут ощущения перед такой игрой и во время!
14.11.2025
14.11.2025
hottie
Италия уже забыла, что такое ЧМ. Там поставь даже самого АНчелотти, то не факт, что прошли бы.
14.11.2025
555 555
Наоборот. На кону его тренерская и человеческая репутация.
14.11.2025
555 555
Да Боже упаси.Бразильцам нет места в финале.А Италия в третий раз подряд не попадёт на ЧМ.
14.11.2025
ЗГ из БАНИ
И Папа им торжественно сольет!)
14.11.2025