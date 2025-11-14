Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
14 ноября, 15:58

Анчелотти признался, что хотел бы видеть сборные Бразилии и Италии в финале чемпионата мира 2026 года

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, какой финал он хотел бы увидеть на чемпионате мира 2026 года.

«Надеюсь, Италия завоюет путевку на чемпионат мира. Они должны сделать это. И я твердо убежден, что сделают. А затем мы встретимся в финале! Все были бы счастливы: и итальянцы, и бразильцы. Для меня лично это было бы просто здорово», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italy.

Первенство мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Бразильцы являются пятикратными чемпионами мира, итальянцы — четырехкратными.

    Карло Анчелотти
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Бразилии по футболу
    Сборная Италии по футболу
