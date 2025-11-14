Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
14 ноября, 00:40

Англия победила Сербию, Албания обыграла Андорру в отборе чемпионата мира

Руслан Минаев
Букайо Сака.
Фото Reuters

Сборная Англии дома обыграла Сербию в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2026 — 2:0.

Голы забили Букайо Сака и Эберечи Эзе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
13 ноября, 22:45. Wembley (Лондон)
Англия
2:0
Сербия

В параллельном матче Албания на выезде победила Андорру со счетом 1:0. Мяч забил Кристиян Аслани.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
13 ноября, 22:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп)
Андорра
0:1
Албания

Англия одержала 7-ю победу подряд и с 21 очком лидирует в таблице группы K. Албания набрала 14 очков после 7 матчей и гарантировала себе выход в раунд стыковых матчей. Сербия (10) лишилась шансов на попадание на ЧМ-2026, как и Латвия (5) с Андоррой (1 очко после 8 игр).

1

  • Slim Tallers

    Братушки пусть едут на болота играть товарищеские матчи.

    14.11.2025

