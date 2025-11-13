Англия и Сербия сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Матч на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) начинается в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

13 ноября, 22:45. Wembley (Лондон)

Матч Англия — Сербия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Следить за ключевыми событиями игры Англия — Сербия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Англия и Сербия в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе К с Албанией, Латвией и Андоррой. Англичане после 6 матчей набрали 18 очков и идут первыми в группе, сербы с 10 очками занимают третью строчку.