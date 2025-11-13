Сборные Англии и Сербии сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 13 ноября

Сборные Англии и Сербии сыграют в матче группового этапа европейского отбора чемпионата мира-2026 в четверг, 13 ноября. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

13 ноября, 22:45. Wembley (Лондон)

Следить за ключевыми событиями игры Англия — Сербия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче этого цикла Англия победила Сербию со счетом 5:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе проходит с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года, в ноябре заканчивается групповой этап. Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.