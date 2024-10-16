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Сегодня, 00:30

Аргентина — Боливия: смотреть матч отбора чемпионата мира онлайн

Сборные Аргентины и Боливии встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Аргентины и Боливии встретятся в 10-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Эстадио Монументал» в Буэнос-Айресе, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также пройдет онлайн на сайте matchtv.ru (на платной основе).

С основными событиями игры Аргентина — Боливия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
16 окт, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
Боливия

Встреча этих сборных в первом круге завершилась победой аргентинцев со счетом 3:0. После девяти туров чемпионы мира лидируют в южноамериканском отборе с 19 очками, Боливия набрала 12 очков.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Боливии по футболу

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