Аргентина разгромила Чили в отборе ЧМ-2026

Сборная Аргентины крупно обыграла Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» Буэнос-Айресе.

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва Алексис Макаллистер открыл счет. В концовке Хулиан Альварес удвоил преимущество аргентинцев, а уже в добавленное время Пауло Дибала довел счет до крупного.

У чилийцев в стартовом составе сыграли нападающий ЦСКА Виктор Давила и защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес. Обоих заменили во втором тайме.

Перед началом игры состоялась церемония в честь 36-летнего нападающего Анхеля Ди Марии, который завершил международную карьеру.