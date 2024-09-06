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Сегодня, 04:58

Аргентина разгромила Чили в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Аргентинец Алексис Макаллистер празднует забитый им гол.
Фото Reuters
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Сборная Аргентины крупно обыграла Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» Буэнос-Айресе.

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва Алексис Макаллистер открыл счет. В концовке Хулиан Альварес удвоил преимущество аргентинцев, а уже в добавленное время Пауло Дибала довел счет до крупного.

У чилийцев в стартовом составе сыграли нападающий ЦСКА Виктор Давила и защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес. Обоих заменили во втором тайме.

Перед началом игры состоялась церемония в честь 36-летнего нападающего Анхеля Ди Марии, который завершил международную карьеру.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
06 сент, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
3:0
Чили

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Чили по футболу
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